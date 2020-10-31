Son dakika: Trabzon'da örtü yangını - Son Dakika

Trabzon'un Çaykara ilçesinde meydana gelen örtü yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karaçam Mahallesi'nde sabah saatlerinde örtü yangını çıktı. Yangın, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Çaykara Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının elektrik tellerinin kopması sonucu çıktığının tahmin edildiğini söyledi.

Tok, yangının ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldüğünü kaydetti.

Öte yandan, Köprübaşı ilçesinde de örtü yangını çıktığı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldüğü öğrenildi.