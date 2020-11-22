Trabzon'da hastane başhekimlerinin katılımıyla pandemi süreci değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta başkanlığında düzenlenen toplantıda, kentte yürütülen sağlık çalışmalarının yanı sıra ilerleyen günlerde yapılması planlananlarla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya, Trabzon Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Kemal Süleyman'ın yanı sıra KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ahi Evren Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fatih Devlet Hastanesi ile Haçkalı Baba Devlet Hastanesinin başhekimleri katıldı.

Bu arada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çalışmalarının değerlendirilmesi ve ihtiyaçların tespiti için kente gelen Sağlık Bakanlığı Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkan Dr. Tuba Esra Şahlar, bir dizi ziyarette bulundu.

Şahlar, beraberindeki heyetle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü kampüsü ile Uzunsokak Aile Sağlık Merkezi ve Ortahisar İlçe Sağlık Müdürlüğü Fatih Sağlıklı Hayat Merkezinde incelemelerde bulundu.