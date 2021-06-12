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Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 75 kişi vefat etti, 6 bin 76 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 75 kişi vefat etti, 6 bin 76 yeni vaka tespit edildi

12.06.2021 19:28

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 12 Haziran tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 503'ü semptomatik olmak üzere 6 bin 76 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 325 bin 435'e yükseldi. Vefat sayısı 75 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 5 bin 112 oldu. Öte yandan ağır hasta sayısı, 1 Eylül 2020'den bu yana ilk defa 973 seviyelerine düştü.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 12 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 503'ü semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 76 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 75 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 668'i, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 325 bin 435'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 112 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 198 bin 57'ye yükseldi. Toplam test sayısı 56 milyon 789 bin 542'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 973 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,7 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 75 kişi vefat etti, 6 bin 76 yeni vaka tespit edildi

AĞIR HASTA SAYISI 284 GÜN ÖNCEKİ SEVİYEDE

Koronavirüs tablosuna göre; bugünkü ağır hasta sayısı tam 284 gün önceki seviyeye geriledi. Ağır hasta sayıları, 1 Eylül 2020'de 991 olarak kaydedilmişti.

DÜN VAKA SAYISI 6 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 69 kişi hayatını kaybederken, 561'i semptomatik olmak üzere 6 bin 261 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 75 kişi vefat etti, 6 bin 76 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Korona tablosu, Korona, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 75 kişi vefat etti, 6 bin 76 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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