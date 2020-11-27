Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Bugün Kırım'ı turizm kapsamında konuşuyor olabilirdim. Ama maalesef Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı işgali nedeniyle bugün güvenlik kapsamında konuşuyoruz." dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Kuleba, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Dışişleri Bakanları Konseyi 42. Toplantısında çevrimiçi konuşma yaptı.

KEİ genel sekreterliği için Ukrayna'nın adaylığına üye ülkeleri desteğe çağıran Kuleba, enerji, turizm, taşımacılık ve sağlık alanlarında iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Kuleba, Rusya'nın yıkıcı siyaseti nedeniyle bölgenin en çok güven ve güvenliğe ihtiyacı olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Konuşmamda odamdaki filden bahsetmeden geçemeyeceğim. Burada, Karadeniz haritasında. Onun ismi Kırım. ve Kırım Ukrayna'dır. Bugün Kırım'ı turizm kapsamında konuşuyor olabilirdim. Ama maalesef Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı işgali nedeniyle bugün güvenlik kapsamında konuşuyoruz."