Son dakika! Van'da terör operasyonları

Van'da jandarma ekipleri tarafından Haziran ayında PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen 316 operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, 22 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, 2022 yılı Haziran ayı içerisinde PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; terörle mücadele harekatı kapsamında 316 operasyon icra edildi. İcra edilen operasyonlardan; 1 adet keskin nişancı tüfeği, 4 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar silahı, 1 adet PK makinalı tüfek, 1 adet İtalyan tipi Antipersonel mayın, 10 kilo amonyum nitrat, 1 adet RPG-7 antitank roketatar mühimmatı, 3 adet RPG-7 antipersonel roketatar mühimmatı, 1 adet havan mühimmatı, 2 adet el bombası, 2 adet roketatar sevk fişeği, 742 adet çeşitli ebatlarda fişek, 133 adet tüp, 11 adet şarjör, 24 adet EYP düzeneği için hazırlanmış pil bloğu, 1 adet jeneratör, 3 adet akü ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Terör Örgütüne Üye Olmak ve Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardım/Yataklık Etmek, PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçlarından 22 şahıs hakkında adli işlem yapılmış olup şahıslardan 5'i tutuklandı" denildi.

(Ahmet Kavak - İHA)