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Son dakika: Yozgat'ta otobüs kazası: 1 ölü, 15 yaralı - Son Dakika

Son dakika: Yozgat'ta otobüs kazası: 1 ölü, 15 yaralı

04.02.2022 10:44
Son dakika: Yozgat'ta otobüs kazası: 1 ölü, 15 yaralı

Son dakika haberleri... Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 5'i ağır 15 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 5'i ağır 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Yozgat- Ankara yolu Buruncuk köyü mevkiinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda yolcu otobüsü şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 15 kişi yaralandı. Yaralılar Yerköy Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - YOZGAT

Son dakika: Yozgat'ta otobüs kazası: 1 ölü, 15 yaralı
Son dakika: Yozgat'ta otobüs kazası: 1 ölü, 15 yaralı
Son dakika: Yozgat'ta otobüs kazası: 1 ölü, 15 yaralı
Son dakika: Yozgat'ta otobüs kazası: 1 ölü, 15 yaralı
Son dakika: Yozgat'ta otobüs kazası: 1 ölü, 15 yaralı
Son dakika: Yozgat'ta otobüs kazası: 1 ölü, 15 yaralı

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Yozgat, Ankara, Yerköy, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Yozgat'ta otobüs kazası: 1 ölü, 15 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Yozgat'ta otobüs kazası: 1 ölü, 15 yaralı - Son Dakika
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