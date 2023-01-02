Sarıgül, bu kez de donut yediğini söyleyen genci tokatladı! Ortaya çıkan görüntü tepki çekti - Son Dakika
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Sarıgül, bu kez de donut yediğini söyleyen genci tokatladı! Ortaya çıkan görüntü tepki çekti

02.01.2023 11:49

Hayat pahalılığına dair çektiği videolarda gündem olan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bu kez de donut yediğini söyleyen bir gence tokat attı. Sarıgül "Zıkkımın kökünü yemeyesin" sözleriyle eleştirdiği gencin dünyaca ünlü bir kahve zincirine gittiğini duyunca ise iyice küplere bindi. Sarıgül'ün videodaki hareketlerine sosyal medyada tepki yağdı.

Türkiye'deki hayat pahalılığına dikkat çekmek için son dönemde çok sayıda video yayınlayan ve tüp, damacana, ayçiçek vb. ürünleri tokatlayan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün hedefinde bu kez genç bir erkek vardı.

"ZIKKIMIN KÖKÜNÜ YEMEYESİN"

Donut yemek isteğini söyleyen bir gence sinirlenen Sarıgül, "Ne donut'ı kardeşim zıkkımın kökünü yemeyesin" sözleriyle tepki gösterdiği gencin dünyaca ünlü bir kahve zincirine gittiğini duyunca ise iyice küplere bindi.

HAREKETİ BİR HAYLİ RAHATSIZ EDİCİ BULUNDU

Genci kameraların önünde itekleyip kadrajın dışına atan Sarıgül'ün tavırları özellikle sosyal medyada çok sayıda kişiyi rahatsız etti. Eleştiri yorumlarının havada uçuştuğu olay kısa sürede gündem oldu. İşte o yorumlardan bazıları;

- Sarıgül hayat pahalılığına dikkat çekmek için video çekiyor iyi güzel de, tokat olayı biraz sıkıcılaşmadı mı?

- Bu eziyet ne zaman bitecek?

- Böylesine kaba hareketler bir siyasetçiye yakışmıyor

- Videolar kabak tadı verdi, net

- Bidon, ayçiçek yağı derken şimdi de genci mi tokatladı? Nasıl yani?

YORUMLAR (1)
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Son Dakika Güncel Sarıgül, bu kez de donut yediğini söyleyen genci tokatladı! Ortaya çıkan görüntü tepki çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıgül, bu kez de donut yediğini söyleyen genci tokatladı! Ortaya çıkan görüntü tepki çekti - Son Dakika
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