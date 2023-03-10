SON SAVUNMASINDA 'TACİZ' İDDİASINDA BULUNDU, İNDİRİMSİZ MÜEBBET ALDI - Son Dakika
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SON SAVUNMASINDA 'TACİZ' İDDİASINDA BULUNDU, İNDİRİMSİZ MÜEBBET ALDI

10.03.2023 12:51

BOLU'da, tavuk çiftliğinde inşaat işi yaparken, ustası Ahmet Kuyucu'yu (61) 79 bıçak darbesiyle öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Necati Geyik, karar duruşmasında, cinsel tacize uğradığını ileri sürdü.

BOLU'da, tavuk çiftliğinde inşaat işi yaparken, ustası Ahmet Kuyucu'yu (61) 79 bıçak darbesiyle öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Necati Geyik, karar duruşmasında, cinsel tacize uğradığını ileri sürdü. Önceki duruşmalarda belirtilmeyen iddianın indirim için ortaya atıldığına kanaat getirilip, sanığa indirim uygulanmadan müebbet verildi.

Olay, geçen yıl 10 Ocak'ta, Yenigeçitveren köyündeki tavuk üretim çiftliğinde meydana geldi. Necati Geyik ile çiftlikte tadilat işinde birlikte çalıştığı ustası Ahmet Kuyucu arasında tartışma çıktı. Geyik, bıçakla ustası Kuyucu'ya saldırdı. Kalbine ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 79 bıçak darbesiyle yere yığılan Kuyucu, olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Geyik ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Necati Geyik hakkında, müebbet hapis istemiyle Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'UTANCIMDAN SÖYLEYEMEDİM'

Karar duruşmasına, tutuklu sanık Necati Geyik ve taraf yakınları ile avukatları katıldı. Son sözleri sorulan Geyik, Ahmet Kuyucu'nun kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ve gözünün döndüğünü öne sürerek, Şimdiye kadar utancımdan bu olayı sizlere söyleyemedim. Cinayeti işlememin nedeni; yatağımda, banyoda ve mutfakta uğradığım cinsel tacizden kaynaklıydı. Olay günü ustam, bana yine cinsel saldırıda bulununca kan beynime sıçradı ve mutfakta bulduğum ekmek bıçağıyla maktule saldırdım. Kendim teslim oldum. Jandarmaya ve ambulansa bile ben haber verdim dedi.

Mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda belirtilmemesi nedeniyle cezaya indirim uygulanması için iddianın ortaya atıldığına kanaat getirdi. Sanık Necati Geyik'in cezasında indirim uygulanmayıp, müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

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Haber Murat KÜÇÜKBOLU,(DHA)

Kaynak: DHA
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Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SON SAVUNMASINDA 'TACİZ' İDDİASINDA BULUNDU, İNDİRİMSİZ MÜEBBET ALDI - Son Dakika


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