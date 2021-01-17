Sosyal medya bunu konuşuyor! Belediye başkanlarının 'kar' diyaloğu - Son Dakika

Sosyal medya bunu konuşuyor! Belediye başkanlarının 'kar' diyaloğu

17.01.2021 15:39
Sosyal medya bunu konuşuyor! Belediye başkanlarının 'kar' diyaloğu, System.String[]

Sivas ve Tokat Belediye Başkanları arasında sosyal medyada gündeme gelen 'kar isteme' esprisi ilgi çekti. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Kara hazır olduğumuzu belirterek Sivas'tan böyle bir isteğimiz olmuştu" dedi. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de, "3-5 kamyon göndereceğimizi ileterek karşılık verdik" dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, dün kentte hafta içi beklenen kar yağışı öncesi karla mücadele ekiplerini ziyaret etti. Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i etiketleyerek, "Her zamanki gibi yeni kış sezonuna hazırız. Hasret kaldık, Sivas Belediye Başkanım Hilmi Bilgin gönderin gelsin" paylaşımında bulundu.

"GELMEZSE EĞER DARDA KOYMAYIZ KOMŞUMUZU"

Başkan Eroğlu'nun bu paylaşımına Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'den cevap gecikmedi. Başkan Bilgin ise sosyal medya hesabından Başkan Eroğlu'na, "Bu sene biz de beyaz misafirimize hasret kalmıştık ancak şükür kavuşturana, geç de olsa buluştuk. Tahminlere göre iki gün içinde size de uğrayacak inşallah. Gelmezse eğer, darda koymayız komşumuzu, göndeririz üç beş kamyon, merak etme" cevabını verdi. İki komşu ilin belediye başkanlarının kar paylaşımı çok sayıda beğeni aldı. Bu etkileşimin ardından iki belediye başkanı da konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu.

Sosyal medya bunu konuşuyor! Belediye başkanlarının 'kar' diyaloğu
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu

"BİR VİDEO HAZIRLADIK"

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 2020 yılının zor bir yıl olduğunu ve birçok olumsuzluğu yaşadıklarını belirterek, "Bir de kuraklık eklenince haliyle bizlerde bir taraftan Rabbimize duaya çıktık. Diğer taraftan bir an önce karın yağmurun yağması içinde içimizden temennilerde bulunduk. Geçtiğimiz gün de Tokat Belediyesi olarak yaptığımız hazırlığı sosyal medya üzerinde hem tüm halkımıza hem de bizim takip eden takipçilerimize bir video hazırladık" dedi.

"KARI BU TARAFA BİZE GÖNDERİN"

Eroğlu, "Bu videomuzda kara karşı her tülü hazırlığımızı yaptığımızı, ekiplerimizle bütün iş makinelerimizle karla mücadelede Tokat'ın hazır ve nazır olduğunu bu anlamıyla ortaya koyduk. Bunu yaparken de biraz espri katalım noktasında paylaşımımıza şunu ekledik. Zira Sivas ilimiz ve Sivas Belediyemiz bizim gerçekten kardeşlik hukukumuzun çok yoğun olduğu, Sivas Belediye Başkanımıza bir espriyle 'Sivas'ta kar var. Siz kara kavuştunuz, karı bu tarafa bize gönderin. Artık kar buraya gelsin' dedik" ifadelerine yer verdi.

Sosyal medya bunu konuşuyor! Belediye başkanlarının 'kar' diyaloğu

"SOSYAL MEDYA KARDEŞLİĞİNİ DE OLUŞTURDUK DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Açıklamalarına devam eden Eroğlu, "Bu anlamıyla da kara hazır olduğumuzu ifade eden bir güzel sosyal medya paylaşımı yapmıştık. Sağ olsun Belediye başkanımız da bizim bu paylaşımımıza cevap vererek 'İnşallah siz de bir an önce kara kavuşursunuz. Eğer sıkıntı olursa da biz size kamyonlarla kar göndeririz' diye güzel bir espri yapmıştı. Bunlar, zor günler geçirdiğimiz böylesi zaman dilimlerinde en azından bir nebze de olsa insanların yüzlerinde gülücükler oluşturmak için yaptığımız esprili paylaşımlardı. Ben ayrıca şunu belirtmek isterim. Sivas ilimiz ve Tokat ilimiz adetleri ve gelenekleri ile birbirine çok yakın 2 tane il. Bu anlamıyla Sivas ve Tokat kardeş belediye. Belediye başkanımızla çok güzel bir hukukumuz var. Şimdi bir de bunu sosyal medya aracılığıyla, sosyal medya kardeşliğini de oluşturduk diye düşünüyorum" diye konuştu.

Sosyal medya bunu konuşuyor! Belediye başkanlarının 'kar' diyaloğu
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin

"BUNLAR GÜZEL VE SEMPATİK ŞEYLER"

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise sosyal medyada yaşanan diyaloğun herkesin ilgisini çektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu sene maalesef Türkiye ciddi manada bir kuraklık yaşıyor. Sivas'ta da bu mevsimde çok miktarda kar yağmış olması gerekiyordu. Ama takdiri ilahi yağış ve kar sıkıntısı yaşanıyor. Bir kuraklık var. Biz dört gözle Rabbimin bizi rahmetiyle buluşturmasını bekliyorduk. İki gün önce cidden güzel bir kar yağdı. Şehrimize ayrı bir güzellik kattı. Tabi bizim beklentimizden komşu illerimizde de var. Çok değerli Belediye Başkanımız kardeşim, dostum Eyüp bey de kışa hazır olduklarını beyan etmişti. Zaten biz tüm AK Parti belediyeleri olarak hemşehrilerimizin daha güzel bir şehirde yaşaması konusunda tüm tedbirleri alıyoruz. O da bu hasretlerini dile getirerek, Sivas'ta zaten kar ve kış memleketi olarak bilinir ve 3G olarak, gar, gış, gıyamet diye. Başkanımız da hazır olduklarını ancak kar yağmadığını beyan etmişti. Biz de bu güzel espriye ve beklentiye eğer çok kar yağarsa onları da bu nimetten mahrum etmeyeceğimizi ve 3-5 kamyon göndereceğimizi esprili bir şekilde cevap verdik. Bunlar güzel ve sempatik şeylerdir. Bu siyasetin, çalışmanın, stresin ve yoğunluğun arasında insanı ve toplumu rahatlatan şeylerdir. Ama işin esasına girdiğimiz zaman gerçekten yağmura, kara ihtiyacımız var. Rabbim bizi inşallah rahmetinden geri koymaz. Sadece illerin, ilçelerin su sıkıntısı değil gıdayı da etkiliyor. Bizim kent meydanımızda yazın da kışın da ayrı bir güzellik oluyor. Eyüp Başkanımızı da inşallah darda koymaz ve kar yağar. Eğer yağmazsa da ihtiyaç olursa buradan göndeririz."

Sosyal medya bunu konuşuyor! Belediye başkanlarının 'kar' diyaloğu

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Son Dakika Güncel Sosyal medya bunu konuşuyor! Belediye başkanlarının 'kar' diyaloğu - Son Dakika


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