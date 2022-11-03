Twitter'ı satın alan Elon Musk, çalışanların yarısını işten çıkaracak!

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Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, 44 Milyar dolar karşılığında geçtiğimiz günlerde Twitter'ı satın aldı. Musk şirketin yönetimine geldiği gibi Twitter yönetim kurulunu feshederek tek yönetici oldu.

ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın 3700 kişiyi işten çıkaracağını iddia etti. Bu sayı aktif olarak Twitter sosyal medya platformunda çalışan kişilerin yarının işten çıkarılacağı anlamına geliyor.

Bloomberg'in haberine göre Elon Musk'ın şirketteki "uzaktan çalışma" politikasını da bitirmeyi hedeflediği, çalışanlardan artık bazı istisnalar haricinde ofise gelmelerinin isteneceğini de ekledi.

Elon Musk, işten çıkarma iddiaları hakkında Reuters'ın yorum talebine henüz Twitter'dan yanıt vermedi. Musk hakkında Twitter'ın devir işlemlerinin tamamlanmasından önce de şirketin borçlarını ödemek için çalışanların yüzde 75'ini işten çıkaracağı iddia edilmişti.