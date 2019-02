Söylentiler ve Kesinleşenler ile Avengers: Endgame Sonrası Marvel Filmleri

Büyük bir isim olan Marvel, oldukça köklü bir tarihe ve yüzlerce farklı karaktere sahip. Yakın zamanda gelecek olan iki büyük filmin ardından bir süreliğine adeta nadasa bırakılacak olan Marvel evreninin geleceği de büyük merak konusu.Marvel filmleriyle ilgili pek çok beklenti var. Herkesin sevdiği karakterler, anlaşmalar sonrası çekilmesini beklediği filmler kadar söylentiler ve gerçekler arasında öne çıkan filmler de var.Marvel filmlerinin arkasındaki isim olan Kevin Feige ise Avengers: Endgame filminden bir süre sonra 'Phase 4'adı verilen aşamanın filmlerini duyurmayı planlıyor.Avengers: Endgame sonrası için gelecek olan ya da geleceği söylenen filmler ise şöyle:1- X-Men: Dark PhoenixMuhtemelen FOX etiketiyle çıkacak olan son X-Men filmi, Dark Phoenix hikayesini anlatacak ve yine muhtemelen güncel kadronun son filmi de bu olacak. Filmin sinopsisi ise şöyle: "X-Men ekibinin karşısında şimdiye kadarki en zorlu ve güçlü düşmanları vardır; içlerinde biri olan Jean Grey. Jean, uzaydaki bir kurtarma görevi sırasında gizemli kozmik bir güç tarafından darbe alır. Hayatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Jean, eve döndüğünde bu gücün onu daha güçlü kıldığını fark eder. Ancak bu güç onu aynı zamanda daha dengesiz bir hale de getirmiştir. İçindeki bu varlıkla mücadele eden Jean, güçlerini idrak edemediği ve sınırlandıramadığı bir şekilde serbest bırakır. Kontrolden çıkan Jean sevdiklerine zarar vermeye başlar ve X-Men'i bir arada tutan yapının çözülmesine sebep olur. Parçalanan ekip tekrar birlik olmanın yolunu bulmalıdır. Mevzubahis yalnızca Jean'i kurtarmak değil, aynı zamanda Jean'in içindeki gücü silahlaştırmak ve galaksiye hükmetmek isteyen uzaylılardan dünyayı kurtarmaktır." Filmin vizyon tarihi ise 7 Haziran 2019.2- Spider-Man: Far From HomeMahallemizin dost canlısı Örümcek Adam bu filmde mahallemizde olmayacak; kendisini Avrupa Turu'na çıkarken göreceğiz. Biz de 5 Temmuz 2019 tarihinden itibaren bu yolculukta kendisine eşlik ediyoruz. Film, Avengers: Endgame sonrasında çıkan ilk film olacak.3- The New MutantsFilmin çıkış tarihi 2 Ağustos. Bu tarih ise Pazartesi gününe denk geliyor. Dünyada filmler genelde cuma günü gösterime girer. Bu da New Mutants filminin Hulu'da yayınlanabileceği ihtimalini akla getiriyor.4- MorbiusVenom'un başarısı üzerine elindeki Örümcek Adam düşmanlarına daha bir sevecen gözle bakmaya başlayan Sony , Morbius üzerine bir filme yoğunlaştı. Morbius da Marvel evrenindeki vampir kardeşlerimiz arasında yer alıyor. Çekimlerine Londra 'da başlanan filmdeki Morbius rolünde Jared Leto olacak. Film, 10 Temmuz 2020'de gösterime girecek.5- Black Panther 2 - Onaylandı ama Tarihi BelirsizAltın yumurtlayan kaz olan Black Panther, ABD 'de çok büyük ve talepkar bir seyirci kitlesine sahip. Ryan Coogler ve ekibi bir sonraki film üzerinde çalışmaya başlayacak.6- Doctor Strange 2 - Onaylandı ama Tarihi BelirsizBay Strange değil, Usta Strange değil, Doktor Strange'in ikinci filmi de onaylanan ama henüz tarihi belli olmayan filmlerden birisi. Marvel Stüdyoları'nın en yetkili ismi Kevin Feige kendisi bu bilgiyi onayladı.7- The Eternals - Onaylandı ama Tarihi BelirsizBu film hakkında da Kevin Feige'in açıklamaları var. Feige, Eternals'in üstünde yaratıcı tartışmalar yaptıkları ve filmi çekilecek filmler arasına ekleyip ekleyemeyeceklerini anlamaya çalıştıklarını söyledi.8- Guardians of the Galaxy Vol. 3 - Onaylandı ama Tarihi Belli Değil James Gunn olmasa da GotG Vol. 3 devam edecek ancak yayın tarihi belli değil. Geçtiğimiz ekim ayında Feige üçüncü filmin geleceğini onayladı.9- Venom 2 - Onaylandı ama Tarihi Belli DeğilVenom filmi çok tutunca Sony'nin Örümcek Adam düşmanlarına yöneldiğini söylemiştik. Haliyle ikinci Venom filmi de gösterime girecek. Eddie Brock ile Woody Harrelson 'un oynadığı Carnage'ın mücadelesini bu filmde göreceğiz.10- Black Widow - SöylentiMarvel Evreni'nin prensesi çok: Scarlet Witch ve Shuri ilk akla gelenler. MCU'nun kraliçesi ise Black Widow. MCU'da yapımına başlanacak olan bir sonraki film olacağı söylenen Black Widow filmi konusunda Marvel'den bir ses çıkmıyor. Çekimlerin ise haziran ayında başlaması bekleniyor.11- Ant-Man and The Wasp 3 - Söylenti Michael Douglas 'a göre üçüncü bir Ant-Man filmi için görüşmeler başlamış durumda. Yine de resmileşmiş bir şey henüz yok. O yüzden bu film de söylentiler kategorisine giriyor.12- Nova - SöylentiMarvel hayranları, özellikle de kozmik evrene ilgi duyanlar için Nova ayrı bir yere sahip. Her ne kadar son Örümcek Adam çizgi filmlerinde biraz komedi unsuru haline gelse de Nova'nın seveni çok. Karakterin "Anlık potansiyeli" olduğunu söyleyen Feige, henüz hiçbir şeyi onaylamadı. Marvel Stüdyoları'nın Nova filmi yaptığı da söyleniyor.Marvel Takvimindeki BoşluklarMarvel'in açıkladığı takvimler değişiklik gösterebiliyor. Yine de onaylanan (ve söylentisi dolaşan) filmleri takvime yerleştirdiğimizde de boşluklar kalıyor. Bu boşluklar için ideal film adaylarımız da var.13- Captain Marvel 2Marvel evreninin kendi filmine kavuşacak ilk karakteri olan Captain Marvel'in ikinci bir filmi olması kimseyi şaşırtmaz. MCU'da Avengers: Endgame sonrasında Captain Marvel'in önemli roller üstlenmesi bekleniyor. Dr. Strange, Captain Marvel derken The Mighty Avengers ve The new Avengers çizgi romanlarından karakterler de yavaş yavaş MCU'da toplanıyor.14- Ms. MarvelKevin Feige yakın zamanda Ms. Marvel ile ilgili çalışmaları olduğunu belirtmişti. Sana Amanat, Stephen Wacker, G. Willow Wilson ve Adrian Alphona'nın 2013 yılında yarattığı karakter, New Jersey 'de yaşayan Kamala Khan adlı Pakistanlı bir genç kız. Feige, karakterin MCU'ya "kesinlikle" tanıştırılması planlarının olduğunu söylüyor.Marvel filmlerinin geleceği hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce gelecekte hangi karakterler beyaz perdeye taşınacak? Sizin beyaz perdede görmek istediğiniz karakterler var mı? (Ben güzel bir Moon Knight filmine hayır demem. Bir de Budapeşte'de ne olduğunu anlatan bir Black Widow/Hawkeye filmi.)