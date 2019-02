Soylu: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Beylikdüzü Belediyesi'ne PKK'yı Musallat Etmeyin"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(31 Mart seçimleri) Verecegˆimiz karar s¸udur; dagˆda mücadele ettigˆimiz PKK'nın belediye binasından içeri girmesine izin verecek miyiz, vermeyecek miyiz?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(31 Mart seçimleri) Verecegˆimiz karar s¸udur; dagˆda mücadele ettigˆimiz PKK'nın belediye binasından içeri girmesine izin verecek miyiz, vermeyecek miyiz?? Mesele bu kadar basittir, açıktır ve nettir. Kimse kusura bakmasın, HDP ile PKK arasındaki ilis¸ki mugˆlak degˆil mutlaktır. Bugün CHP ile HDP arasındaki ilis¸ki de mugˆlak degˆil mutlaktır." dedi.



Beylikdüzü'ndeki bir otelde kanaat önderleriyle bir araya gelen Soylu, geçen günlerde Mısır'da 9 gencin idam edildiği haberini aldıklarını belirterek, "Yabancı gelmedi, çünkü biz bu kısa senaryonun aynısını yas¸amıs¸tık. Mısır'daki bu idama Batı sessiz ve tepkisiz kaldı. Biz bunu da yas¸amıs¸tık. Ama asıl acıklı olan s¸udur;? biz Mısır'da yas¸ananlardan çok daha büyük acıları, ?çok daha büyük tezgahları, çok daha büyük fitneleri, çok daha fazla sayıda gencimizin s¸ehit haberini, idam haberini aldık. Biz çok daha fazla darbe gördük. Biz çok daha fazla darbeci gördük. Biz onlardan çok daha fazla ihanet gördük." şeklinde konuştu.



Soylu, "Biz 1960'ta darbe gördük, pes¸inden bize bir anayasa yazdılar; 1980'de bir darbe gördük, pes¸inden yine bize bir anayasa yazdılar. 15 temmuz 2016'da bir darbeye daha kalkıs¸tılar,? bir de baktık ki okudukları bildirinin sonunda? 'Endis¸e etmeyin, biz size yeni bir anayasa yazacagˆız' diyorlar. Üç hadisenin de akıl hocası, planlayıcısı, aynıydı. Hiç merak etmeyin, Mısır'dakini de kazıyın, altından okyanus ötesi ve ahbapları çıkacaktır." diye konuştu.



Venezüella'da yaşanan olayların ardından da aynı mahfillerin çıkacağını söyleyen Soylu, "Afyon ekimi neredeyse sıfırlanmıs¸ken Afganistan'a müdahale edip orayı dünyanın uyus¸turucu tarlası haline getiren de aynı kafadır. PKK'ya silah veren, akıl veren, strateji veren, istihbarat veren de ?yine aynı kafadır.? Yıllarca bu ülkeyi bir s¸ekilde kontrol altında tutmak için, bir istikrarsızlık stratejisi uygulayan, atadıgˆı büyükelçiler eliyle olsun bas¸ka kanallar aracılıgˆıyla olsun sürekli siyaseti domine eden, IMF eliyle ekonomiyi yıllardır baygın halde tutan da yine aynı kafadır." dedi.



Soylu, seçimler dolayısıyla sahada olduklarını belirterek, şöyle devam etti:



"Sadece bu seçim degˆil, son 6-7 yıldır yas¸adıgˆımız tüm seçimlerde milletimize kendimizce bir derdimizi anlatmaya çalıs¸ıyoruz.? Biz etrafımızda, ülkemizde yıllardır sistemli bir anormallik yas¸ıyoruz. 1950'lerin ortalarından beri, 1960 ihtilalinden beri bu is¸leri yas¸ıyoruz. Nedir yani, bu kadar zamandır iktidara gelen siyasetçilerin, yöneticilerin hepsi mi basiretsizdi? Bunlar dünyanın her yerinde olan is¸ler miydi? ?Dünyanın bizim ölçegˆimizdeki hangi ülkesinde bizdeki gibi her ülkesinde on yılda bir darbe oluyordu??Dünyanın her yerinde Müslümanlar yas¸ıyor,? hangisinde kadınların bas¸örtüsü bizdeki kadar mesele olmus¸tur? Dünyanın hangi ülkesinde IMF bu kadar palazlanabilmis¸ti ve ülke yönetiminde söz sahibi olabilmis¸ti? Biz bunların hepsini yas¸adık."



"Erdogˆan ve Bahçeli'nin meselesi, birilerinin 31 Mart sonrasındaki karanlık hayalleriyle"



AK Parti ve Recep Tayyip Erdogˆan'ın? 2002'den beri verdigˆi mücadelenin özünün anormalliklerin temeliyle ilgili olduğunu belirten Soylu, "Anayasa degˆis¸iklikleri, Cumhurbas¸kanlıgˆı hükümet modeli, terörle aktif mücadele stratejisi, göçü yönetmemiz, uyus¸turucuyla mücadele stratejimiz,?vesayet kurumlarıyla mücadelemiz, esas itibarıyla etrafımızdaki bu sistemli anormalligˆin kırılmasına ve? bu ülkenin istikrara, normale kavus¸masıyla ilgilidir. Sistemli anormallik diyorum çünkü asıl tehlike,? bunun birçok insan tarafından normal görülmesidir. Recep Tayyip Erdogˆan bununla mücadele etmektedir.? Recep Tayyip Erdogˆan'ın kavgası s¸u veya bu partiyle degˆildir. Erdogˆan'ın ve AK Parti'nin mücadelesi;? 60-70 yıldır, millet iktidara geldikten beri? bu ülkenin yas¸adıklarıyla ilgiliydi.? Hem Recep Tayyip Erdogˆan'ın,? hem de Sayın Devlet Bahçeli'nin meselesi, partilerle,?belediye bas¸kanlıklarıyla degˆil, ?birilerinin 31 Mart sonrasındaki karanlık hayalleriyle ilgilidir." değerlendirmesini yaptı.



"CHP ile HDP arasındaki ilis¸ki de mugˆlak degˆil mutlaktır"



31 Mart'ta verilecek kararın önemine değinen Soylu, "Verecegˆimiz karar s¸udur: dagˆda mücadele ettigˆimiz PKK'nın belediye binasından içeri girmesine izin verecek miyiz vermeyecek miyiz?? Mesele bu kadar basittir, açıktır ve nettir. kimse kusura bakmasın, HDP ile PKK arasındaki ilis¸ki mugˆlak degˆil mutlaktır. Bugün CHP ile HDP arasındaki ilis¸ki de mugˆlak degˆil mutlaktır. Cumhur İttifakı'nın kars¸ısındaki s¸er cephesinin HDP ile dirsek teması, destegˆi, mugˆlak degˆil mutlaktır.? Bu ilis¸kileri bas¸ka s¸ekilde tarif edemeyiz.?" dedi.



Vatandaşların vereceği oyların aslında nereye gittigˆine bakmakla mükellef olduğunu kaydeden Soylu, şöyle devam etti:



"Beylikdüzü'nden verilecek oy, Kandil'e ulas¸ıyorsa, ?bu kanallar bu seçimde açılmıs¸sa, biz elbette ki buna beka seçimi deriz ve AK Partili de olsak, Milliyetçi Hareket Partili de olsak 'burada bir milli mesele var' deyip ?buna ilis¸kin bir sorumluluk hissederiz.? Efendim, Süleyman Soylu kapı kapı geziyormus¸, sert konus¸uyormus¸ da İçis¸leri Bakanı böyle konus¸ur muymus¸? Evet konus¸urum.? Kimse kusura bakmasın;? ben dagˆda 5 metre kar altında görev yapacak evlatlara; ?anne babaların bana emanet ettigˆi evlatlara; ?taziye telefonu açtıgˆım zaman 'bakanım sen üzülme, vatan sagˆ olsun' diyecek kadar mangal yürekli babaların evlatlarına 'hadi aslanlarım, teröristin pes¸inden gidin' derken,?kendim gelip s¸u seçimde bu kirli ittifaka iki kelime söylemezsem; HDP'yi meclise tas¸ıyıp hem HDP'ye hem PKK'ya can suyu veren CHP'ye; Apo için yürüyen HDP'ye iki kelime etmezsem, kendimde eksiklik hissederim; ?o çocuklardan da bu milletten de Cenabıhak'tan da utanırım."



Soylu, "Burası dün kurulmus¸ bir devlet degˆildir,? bu millet de dünyaya dün gelmis¸ bir millet degˆildir.? Biz siyaset de biliriz, lafın nereye gittigˆini de biliriz. Hem PKK'nın partisiyle kol kola yürüyeceksin,? adamlar seni her gittigˆin yerde destekleyecekler. Agˆzını açıp tek kelime etmeyeceksin. 'Benim yanımda sizin ne is¸iniz var, defolun' demeyeceksin, adamlarını cenazelerine göndereceksin. Cezaevindekileri ziyarete göndereceksin,? hapishane ziyaretlerinden Kandil'e selam çakacaksın, moral vereceksin, Diyarbakır Sur'daki terör eylemlerine destek veren HDP'li belediyeye, görevden aldıgˆımız için geçmis¸ olsuna gideceksin. Hem de döneceksin, milletin kars¸ısına çıkacaksın?. Bu seçim normal seçim, belediye seçimi diyeceksin. Bu millet bu teraneyi yemez. HDP belediyecilik mi konus¸uyor yoksa Apo'yu mu konus¸uyor? CHP belediyecilik mi konus¸uyor yoksa AK Parti ve Recep Tayyip Erdogˆan mı konus¸uyor?" şeklinde konuştu.



(Sürecek)

