Sözcü Aksoy: Yunanistan her Navtex ilanımızda açıklama yapmak yerine, görüşme çağrılarımıza olumlu yanıt vermelidir - Son Dakika

Sözcü Aksoy: Yunanistan her Navtex ilanımızda açıklama yapmak yerine, görüşme çağrılarımıza olumlu yanıt vermelidir

21.11.2020 23:22
Sözcü Aksoy: Yunanistan her Navtex ilanımızda açıklama yapmak yerine, görüşme çağrılarımıza olumlu yanıt vermelidir, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Oruç Reis gemisinin yürüttüğü sismik çalışmayla ilgili Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın bilindik iddialarını yinelediğini belirterek, "Yunanistan her Navtex ilanımızda açıklama yapmak yerine, görüşme çağrılarımıza olumlu yanıt vermelidir" dedi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Oruç Reis gemisinin yürüttüğü sismik çalışmayla ilgili Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın bilindik iddialarını yinelediğini belirterek, "Yunanistan her Navtex ilanımızda açıklama yapmak yerine, görüşme çağrılarımıza olumlu yanıt vermelidir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin açıklamasına yazılı cevap verdi. Aksoy, Yunan Dışişleri'nin, Oruç Reis'in Türk kıta sahanlığında yürüttüğü çalışma ile ilgili bilinen iddia ve itirazlarını yinelediğini belirterek, "Bu iddia ve itirazlar, Bakanlığımızın geçen temmuz ayından bu yana yaptığı 6 açıklamayla yanıtlanmıştır. Türkiye, Doğu Akdeniz'de kendisinin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir. Yunanistan her Navtex ilanımızda açıklama yapmak yerine, görüşme çağrılarımıza olumlu yanıt vermelidir" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz, Yunanistan, Oruç Reis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sözcü Aksoy: Yunanistan her Navtex ilanımızda açıklama yapmak yerine, görüşme çağrılarımıza olumlu yanıt vermelidir - Son Dakika


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