Son Dakika Haberleri: Sözlü: "Hem Hak Sahibinin Hem Müteahhidin Hakkı Korunmalı"

Sözlü: "Hem Hak Sahibinin Hem Müteahhidin Hakkı Korunmalı"

37 dakika önce

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, kentsel dönüşüm uygulamalarında hem hak sahibinin hem de müteahhitlerin hakkının korunması gerektiğini belirtti.

Sözlü:
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, kentsel dönüşüm uygulamalarında hem hak sahibinin hem de müteahhitlerin hakkının korunması gerektiğini belirtti.

Başkan Sözlü, Adana Kamu Müteahhitleri Derneği tarafından düzenlenen kahvaltılı toplantıda kamu müteahhitleri ile bir araya gelerek Cumhur İttifakı'nın önemini anlattı ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde destek istedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bir süre önce Türkiye'de 6 milyon konutun yenileneceğini söylediğini hatırlatan Başkan Sözlü, bunların en az üç yüz bin tanesinin Adana'da aşağı Seyhan ve Yüreğir'de bulunduğunu ifade ederek Adana'nın kendi içerisinde nitelikli bir hale gelmesi gerektiğine olan inancını dile getirdi.

Kentsel dönüşümün binaları yıkıp yerine yenisini yapmak olmadığını vurgulayan Başkan Hüseyin Sözlü, 5 yıllık görev sürelerinde Adana'yı kuzeyden güneye doğudan batıya rehabilite ettiklerini belirtti. Kentin daha çok değil daha nitelikli konutlara ihtiyacı olduğunu vurgulayan Başkan Sözlü, kentsel dönüşüm uygulamalarında hem hak sahibinin hem de müteahhitlerin hakkının korunması gerektiğini söyledi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:37 Kaynak: İHA

Hüseyin Sözlü, Adana, Güncel
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