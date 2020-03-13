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SPK haftalık bülteni

7 saat önce

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 35 ayrı internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılması kararlaştırıldı.

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Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 35 ayrı internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılması kararlaştırıldı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Yatırım Varlık

Kiralama AŞ'nin nitelikli yatırımcılara 450 milyon liralık yönetim sözleşmesine

dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu onayladı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın "Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama Anonim Şirketi" unvanlı bir varlık kiralama

şirketi kurulmasını teminen hazırladığı esas sözleşme metnine uygun görüş veren kurul, İstem Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık'ın da "Sermaye Piyasasında Gayrimenkul Değerleme Yapacak Şirketler

Listesi"ne alınma talebini olumlu karşıladı.

Kurul, yapılan incelemeler sonucunda çeşitli nedenlerden ötürü bir şahsa 38 bin 308 liralık idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ (ARSAN) pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemler nedeniyle 6 kişiye borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine karar veren kurul, bunlardan 2'sinin sahip olduğu tüm lisansları işlem yapma yasağı süresi boyunca iptal etti. Ayrıca, söz konusu 6 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Kurul, Fuat Arslan, Ufuk Köse, Enes Bulut, Ramazan Köse ve İsa Erkurt ile Burak Sözübir hakkında izinsiz sermaye piyasası faaliyeti gerçekleştirmeleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 35 ayrı internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılması kararlaştırıldı.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:40 Kaynak: AA
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