SPOR Altınordu'da Eroğlu'ndan genç antrenörlere tavsiyeler - Son Dakika

SPOR Altınordu'da Eroğlu'ndan genç antrenörlere tavsiyeler

Mustafa KÖPRÜLÜ İZMİR, (DHA) - TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, deneyimlerini genç antrenörlerle paylaşmanın sevincini yaşıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen Maç ve Performans Analizi Antrenörlüğü Sertifika Programı'na katılan analiz antrenörlerinin sorularını video konferans yaparak yanıtlayan Hüseyin Eroğlu, Bu işe gönül verip doğru yolda yürüyen gençlere deneyimlerinizi aktarmak tarif edilemez bir duygu. Paylaşmak güzeldir ifadelerine yer verdi.

Teknik ekibinde yer alan antrenörlerle 10 yıldır birlikte olduğunu dile getiren Hüseyin Eroğlu, Birbirimizi çok iyi şekilde anlayan, o felsefeyi benimsemiş insanlarız. Rakip analizi önemli ancak bizim için en önemlisi kendi takımımızın analizini yapmak. Biz bir oyun felsefesi oturtuyoruz. Modern futbolun gereklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Takımın hücum ve savunma prensiplerini istediğin şekilde yaptığında zaten rakibe karşı üstünlük sağlıyorsun. Kritik anlarda bütün hocalarım bana yardımcı oluyor diye konuştu.

GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ

Altınordu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için, Gözümüz Gibi Bakıyoruz filmi hazırlayıp sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Altınordu Futbol Okulları ve Niğde Anadolu Futbol Okulları'nda eğitim gören 13 binin üzerindeki çocuk arasından belirlenen 1256 çocuğun gözleriyle rol aldıkları film, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çocukların sadece gözlerinin göründüğü film, Hepimiz farklı farklı baksak da Ata'mıza ve 23 Nisan'a gözümüz gibi bakıyoruz sloganı üzerine kurgulandı.