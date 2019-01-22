Son Dakika Haberleri: Spor Demba Ba, Medipol Başakşehir'de

Spor Demba Ba, Medipol Başakşehir'de

19 dakika önce

Demba Ba, Medipol Başakşehir'deİSTANBUL,(DHA) - Medipol Başakşehir, Senegalli golcü Demba Ba'yı renklerine bağladı.

Demba Ba, Medipol Başakşehir'de

İSTANBUL,(DHA) - Medipol Başakşehir, Senegalli golcü Demba Ba'yı renklerine bağladı.

Turuncu-lacivertli ekip, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni transferi Demba Ba'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Robinho ve Serdar Taşçı'dan sonra Demba Ba ile takımla 3'üncü takviyesini gerçekleştiren Medipol Başakşehir'in paylaşımı büyük beğeni topladı. Demba Ba, Süper Lig'de daha önce Beşiktaş ve Göztepe formaları giymişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:12 Kaynak: DHA

DHA, Başakşehir, Demba Ba, Güncel
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