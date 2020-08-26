SPOR Fenerbahçe yarım sahada çift kale maç yaptı - Son Dakika

SPOR Fenerbahçe yarım sahada çift kale maç yaptı

SPOR Fenerbahçe yarım sahada çift kale maç yaptıVIDEO YOKMurat KÜÇÜK-Adnan KARABULUTKAYNAŞLI(Düzce),(DHA)-Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor.

SPOR Fenerbahçe yarım sahada çift kale maç yaptı

VIDEO YOK

Murat KÜÇÜK-Adnan KARABULUTKAYNAŞLI(Düzce),(DHA)-

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor.

18 Ağustos'ta başladığı Topuk Yaylası kampında günde çift antrenman yapan Sarı lacivertliler, sabah 10.30'da basına açık idman gerçekleştirdi. Yeni transferler Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Thiam ve Novak da çalışmada yer aldı. Vedat Muriç ve Tolgay Arslan ise sakatlıkları sebebiyle antrenmana çıkmadı.

İdmana ısınma koşusunun ardından pas çalışması ile başlayan Sarı-lacivertliler, daha sonra yarım sahada çift kale maç yaptı. Nabil Dirar ise ağrıları nedeniyle takımdan ayrı düz koşu gerçekleştirdi.

SPOR Fenerbahçe yarım sahada çift kale maç yaptı

Topuk Yaylası, Fenerbahçe, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 11:51

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Fenerbahçe yarım sahada çift kale maç yaptı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Lionel Messi'nin Barcelona'dan bedelsiz ayrılabileceği gündeme geldi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj: Askeri olarak gereğini yapmaya hazırız Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı Kaza sonrası hurda yığınına dönen minibüs karayolunda hızla ilerledi Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453,5 liradan işlem görüyor Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komada olduğu iddiaları sonrası ortaya çıktı Melih Gökçek "kel kafa" diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş Madde bağımlısı genç, camını kırdığı arabaya uyumak için böyle girdi İHA tarafından yeri tespit edilen teröristi, annesi dağa çıkıp teslim olmaya ikna etti Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Welinton, Beşiktaşlı eski futbolcu Ali Cansun'u çıldırttı: Fişi duruyordur inşallah Welinton, Beşiktaşlı eski futbolcu Ali Cansun'u çıldırttı: Fişi duruyordur inşallah         
09:57
Ablasını dövdüğü için eniştesini vuran kayın birader, gözaltına alındı Ablasını dövdüğü için eniştesini vuran kayın birader, gözaltına alındı         
09:50
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı         
09:45
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı         
09:38
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi         
09:30
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı         
09:21
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor 28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor         
09:18
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı         
09:13
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu         
09:11
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor         
08:53
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi         
08:48
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor         
08:46
Koronavirüsü yenen doktor yaşadıklarını anlattı Koronavirüsü yenen doktor yaşadıklarını anlattı         
08:33
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı         
08:28
Teşvik belgesi düzenlenen 1200 yatırımın gerçekleşmesiyle 33 bin kişiye iş kapısı açılacak Teşvik belgesi düzenlenen 1200 yatırımın gerçekleşmesiyle 33 bin kişiye iş kapısı açılacak         
08:27
MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu! Ayyüce ve Eray arasında gerginlik MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu! Ayyüce ve Eray arasında gerginlik         
07:40
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi         
03:01
Şampiyonlar Ligi'nden elenen Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşiyor Şampiyonlar Ligi'nden elenen Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşiyor         
23:08
Son Dakika: Libya'da görevi sırasında rahatsızlanan bir askerimiz şehit oldu Son Dakika: Libya'da görevi sırasında rahatsızlanan bir askerimiz şehit oldu         
23:02
20 yıl önce Barcelona'dan Real Madrid'e transfer olan Figo'dan Messi paylaşımı: Başka bir tarihi an 20 yıl önce Barcelona'dan Real Madrid'e transfer olan Figo'dan Messi paylaşımı: Başka bir tarihi an         
22:40
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum         
22:35
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı         
22:11
Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi         
20:30
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı         
20:22
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı         
19:32
Galatasaray, Mustafa Cengiz'e olan sözleri nedeniyle Fatih Altaylı'ya hukuki işlem başlattı Galatasaray, Mustafa Cengiz'e olan sözleri nedeniyle Fatih Altaylı'ya hukuki işlem başlattı         
18:58
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası netleşti Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası netleşti         
17:56
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı         
16:53
iki kardeşe keser sapıyla şiddet iddiasında üvey baba tutuklandı iki kardeşe keser sapıyla şiddet iddiasında üvey baba tutuklandı         
16:22
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi         
14:41
Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı         
12:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2020 12:10:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Fenerbahçe yarım sahada çift kale maç yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei