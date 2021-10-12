Üye Girişi
Hakkari Valisi Akbıyık'a yılın spor adamı ödülü - Son Dakika

Hakkari Valisi Akbıyık'a yılın spor adamı ödülü

12.10.2021 20:45
Hakkari Valisi Akbıyık'a yılın spor adamı ödülü

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, spor ve sporcuya verdikleri destek ve katkılarından dolayı yılın spor adamı seçildi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, spor ve sporcuya verdikleri destek ve katkılarından dolayı yılın spor adamı seçildi.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında ödül töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, hükümetin Hakkari'ye her alanda büyük önem verdiğini söyledi. Akbıyık, "İlimiz merkez, ilçe ve beldelerine 53 tane yeni spor tesisi kazandırdık, her ilçemizde yarı olimpik yüzme havuzu, spor salonları, Gençlik Merkezleri, halı sahalar, semt sahaları yapıyoruz, bu güzel tesislerle bundan sonraki dönemde ilimizde başta genç ve çocuklar olmak üzere 7 den 70 e herkesin hayatına dokunup, onlara spor yapma imkanı sunacağız, Ülkemizin en genç nüfusuna sahip ilimizi bir spor şehri haline getirmek için çaba sarf edeceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu ortaklığında her yer yıl 4-10 Ekim tarihleri arasında amatör spor haftası kutlanmaktadır dedi.

Yıldırım, "Buradaki amacımız, hareket bilincini artırmak birçok branşta sportif faaliyet yapmak, bu faaliyetlere sadece sporcuları değil, 7 den 70 her yaş grubundaki insanların katılımını sağlamak ve bu faaliyetleri insanların bir yaşam tarzına dönüştürmektir" şeklinde konuştu.

Vali İdris Akbıyık, Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Hakkari İl Başkanlığına 65 bin TL destek çekini Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Hanligil'e teslim etti.

Ödül töreninde Spor ve sporcuya verdikleri destek ve katkılarından dolayı yılın spor adamı seçilen Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın ödülünü Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş tarafından taktim edildi. 2021 yılında Hakkari'de göreve başlamadan itibaren gerek amatör, gerek profesyonel spor branşlarına verdikleri maddi, manevi destek ve katkılarından İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar'a jüri özel ödülünü Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu verdi.

Amatör ve Profesyonel branşlara verdikleri desteklerden ve kurum bünyesinde yürütülen projelerle ildeki amatör branşların ilerlemesinde büyük pay sahibi olmalarından dolayı jüri özel ödülüne layık görünen İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'ün ödülü Müdür Yardımcısı Mustafa Kahraman'a İl Jandarma Komutan Vekili Bülent Arslan taktim etti.

Takım sporlarında yılın antrenörü seçilen Tahir Temel'e ödülünü Ak Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Yılın Spor ödüllüne layık görünen Adnan Aykut'un ödülünü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Bireysel sporlarda yılın antrenörü seçilen Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Naci Ertuç'un adına ödülünü, Zeki Çiftçi'ye Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Hangil verdi.

Kadın Futbolunun Hakkari'de söz sahibi olmasında payı sahibi olan Hakkarigücü kadın futbol takımı, takım sporlarında yılın en başarılı takım ödülüne layık göründü. Ödül Hakkarigücü kadın futbol takımı korucusu ve antrenörü Cemile Timur'a, Muay Thai şampiyonu Gizem Nur Tatlı tarafından verildi

Ödül törenine Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Bülent Arslan, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Ak Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş, Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter, İyi Parti İl Başkanı Yaşar Yorulmaz, CHP Başkan Vekili Metin Karaman, antrenörler, kulüp başkanları ve sporcular katıldı.

(Feyzullah Taş/İHA)

Hakkari Valisi Akbıyık'a yılın spor adamı ödülü
Hakkari Valisi Akbıyık'a yılın spor adamı ödülü
Hakkari Valisi Akbıyık'a yılın spor adamı ödülü
Hakkari Valisi Akbıyık'a yılın spor adamı ödülü

Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, milli eğitim bakanlığı, Emin Yıldırım, Hakkari, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hakkari Valisi Akbıyık'a yılın spor adamı ödülü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 12 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti, 33 bin 860 yeni vaka tespit edildi 21:04 Son Dakika: Türkiye'de 12 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti, 33 bin 860 yeni vaka tespit edildi Kuvvetli geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 ilde sağanak yağış etkili olacak 20:48 Kuvvetli geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 ilde sağanak yağış etkili olacak Tekirdağ merkezli 3 ilde 20:05 Tekirdağ merkezli 3 ilde "ihaleye fesat karıştırma" operasyonunda 40 şüpheli yakalandı
Erkekler dikkat! Yemek siparişlerinde kullanılan plastik kaplar tehlike saçıyor 19:37 Erkekler dikkat! Yemek siparişlerinde kullanılan plastik kaplar tehlike saçıyor Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis, daha sonra taciz ettiği kadını da aramış 18:44 Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis, daha sonra taciz ettiği kadını da aramış Kız çocuğunu taciz ettiği söylenen adama sokak ortasında meydan dayağı! Polis ellerinden zor aldı 18:31 Kız çocuğunu taciz ettiği söylenen adama sokak ortasında meydan dayağı! Polis ellerinden zor aldı
5 öğrencinin ölümüne sebep olan servisle ilgili korkunç iddia: Aracın kapısı iple bağlıydı 17:56 5 öğrencinin ölümüne sebep olan servisle ilgili korkunç iddia: Aracın kapısı iple bağlıydı HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun 17:29 HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun

Son Dakika Haberleri
18:56 Tunceli'de yıkanmak için su dolu çukura giren çoban, yaşamını yitirdi
18:44 Mesut Özil'den kafa karıştıran soru: Bitcoin mi Ethereum mu?
18:40 Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı
18:32 La Casa de Papel'in Berlin'i Pedro Alonso O'choro, İstanbul'da
17:59 Mehmet Ekici, 1 sene sonra yeni takımla anlaşma sağladı
17:56 5 öğrencinin ölümüne sebep olan servisle ilgili korkunç iddia: Aracın kapısı iple bağlıydı
17:48 Orhan Gencebay'ın koronadan dolayı hastaneye kaldırıldı iddiasına Sevim Emre'den Haberler.com'a özel açıklama
17:46 Ece Ronay ile mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil'den yeni açıklama: Artık takibe takip yapacağım
17:35 Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile selamlaştı
17:28 HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun
Yeni transfer için mesaj mı verdi? Mohamed'in paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı Yeni transfer için mesaj mı verdi? Mohamed'in paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı         
21:09
Pınar Altuğ, Nihal Yalçın'la gerginlik yaşayan eski partneri Tamer Karadağlı'ya destek verdi Pınar Altuğ, Nihal Yalçın'la gerginlik yaşayan eski partneri Tamer Karadağlı'ya destek verdi         
20:50
Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma         
20:06
Gülşah Saraçoğlu, transparan kıyafetli pozlarıyla gündeme damga vurdu Gülşah Saraçoğlu, transparan kıyafetli pozlarıyla gündeme damga vurdu         
20:03
Tamer Karadağlı'dan gerginlik yaşadığı Nihal Yalçın'la ilgili yeni açıklama: Herhalde Selahattin Demirtaş fısıldadı Tamer Karadağlı'dan gerginlik yaşadığı Nihal Yalçın'la ilgili yeni açıklama: Herhalde Selahattin Demirtaş fısıldadı         
19:23
Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı         
18:40
Mehmet Ekici, 1 sene sonra yeni takımla anlaşma sağladı Mehmet Ekici, 1 sene sonra yeni takımla anlaşma sağladı         
17:59
Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile selamlaştı Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile selamlaştı         
17:36
Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri belirlendi! Ligin en değerli takımı ise Fenerbahçe oldu Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri belirlendi! Ligin en değerli takımı ise Fenerbahçe oldu         
17:24
Diego Maradona hakkında ortaya atılan iddia gündemi sarstı! 16 yaşındaki kıza tecavüz ettiği ileri sürüldü Diego Maradona hakkında ortaya atılan iddia gündemi sarstı! 16 yaşındaki kıza tecavüz ettiği ileri sürüldü         
15:39
Brezilya'da iklim koşullarının kahve üretimini etkileyeceği yönündeki haberler sonrası Türk kahvesi stokları başladı Brezilya'da iklim koşullarının kahve üretimini etkileyeceği yönündeki haberler sonrası Türk kahvesi stokları başladı         
15:37
2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam 2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam         
15:35
Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı 40 adet F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı 40 adet F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı         
14:38
Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu         
13:37
Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu         
12:21
İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti         
11:19
Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın         
10:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2021 21:14:29. #1.11#
SON DAKİKA: Hakkari Valisi Akbıyık'a yılın spor adamı ödülü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement