Luiz Adriano: Bu sene belirlemiş olduğumuz hedef; şampiyonluk için her türlü mücadeleyi vermek

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un Brezilyalı forvet oyuncusu Luiz Adriano, Türkiye'den hiçbir takımdan teklif almadığını, Nuri Şahin ile çalışmanın keyifli olduğunu, bu sene belirledikleri hedefin ise şampiyonluk için her türlü mücadeleyi vermek olduğunu söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma kazandırdığı 35 yaşındaki Brezilyalı forvet oyuncusu Luiz Adriano, açıklamalarda bulundu. Kırmızı-beyazlı ekiple 15 lig maçına çıkan Luiz Adriano, 4 gol ve 2 asist yaparak 6 gole direkt etki ederek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

"BİR SONRAKİ KAMP İÇİN HAZIRIZ"Ekip olarak çok iyi çalışmalar yaptıklarını kaydeden Brezilyalı oyuncu, "Bu seneki hedeflerimize ulaşmak adına hem fiziksel hem de taktik anlamında iyi bir teknik ekiple çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geldiğimiz noktada birinci etap için kendimize koyduğumuz hedefleri tamamladık diyebilirim. Burada hem fiziksel, hem de taktiksel çalışmalara ağırlık verdik. Kendimizi bir sonraki kamp için hazır hissediyoruz. Kafamızda belirlediğiz hedeflere, bu sene koymuş hedeflere yönelik bir kamp oldu o yüzden sevinçli ve mutluyuz" dedi."KARİYERİMDE FARKLI POZİSYONLARDA OYNADIĞIM ZAMANLAR OLDU"Takıma faydalı olacak ne varsa sahada onu yansıtmaya çalıştığını belirten Adriano, Admir Mehmedi'nin sakatlanmasından sonra maç içerisinde farklı pozisyonlarda sezonu tamamladığını belirtti. Luiz Adriano, "Ben nasıl faydalı olabileceğime odaklanıyorum. O yüzden takımıma geçen sene faydalı olduğum için mutluyum. Geçen sene sakatlıktan dolayı bir arkadaşımız bizden uzak kaldı ve takımın bana ihtiyacı vardı. Benim de takımın nerede ihtiyacı olursa orada her zaman hazır olmam gerekiyor. Daha önce de kariyerimde buna benzer farklı pozisyonlarda oynadığım oldu. 10 numara pozisyonunda oynadım, Haji Wright ile de bazı değişiklikler yaptık oyun içerisinde. Alışık olduğum pozisyondu ve burada da çok kolay şekilde adapte oldum. Takım arkadaşlarım da bana destek verdi ve sonucunu aldık. Takıma da yardımcı olduğum için mutluyum" diye konuştu."TÜRKİYE'DEN HİÇ BİR TAKIMDAN RESMİ TEKLİF ALMADIM"Antalya'da bulunduğu için mutlu olduğuna dikkati çeken yıldız oyuncu, Türkiye'den hiçbir takımdan resmi teklif almadığını dile getirdi. Adriano, "Buraya başkanımız, yönetim kurulumuz ve Nuri Şahin hocamızın bana sunmuş olduğu projelere inandığım için geldim. Bana sundukları proje, aynı zamanda hem oyuncu olarak Luiz Adriano'ya hem de karakter olarak Luiz Adriano'ya güvendikleri için buraya geldim. Bunu bana hissettirdikleri ve geçirdikleri için buraya geldim. Antalyaspor ile anlaşmamda karar vermemdeki yardımcı etmenler bunlardı" şeklinde konuştu."NURİ ŞAHİN İLE ÇALIŞMAK ÇOK KEYİFLİ"Takımın başındaki genç futbol sorumlusu Nuri Şahin hakkındaki görüşlerini söyleyen Adriano, "Kendisinin tartışılmayacak kadar iyi bir kariyeri var. Çok büyük kulüplerde oynadı ve çok büyük teknik adamlarla çalıştı. O kulüplerlde gördüğü, tecrübe ettiği ve öğrendiği şeyleri bize aktarıyor. O yüzden hem hoca olarak hem de bir arkadaş olarak bize en kolay şekilde anlatmak istediği şeyleri anlatıyor. Aslında onun tecrübelerini, daha önce almış olduğu bilgileri, öğrendiklerini bize nasıl aktardığını çok net bir şekilde algılayabiliyor ve bunları sahaya yansıtabiliyoruz. O nedenle onunla çalışmak çok keyifli" dedi."HEDEFİMİZ HER ZAMAN REKORU İLERİ TAŞIMAK"İkinci kısım etabına iyi hazırlanmaları gerektiğinin altını çizen Brezilyalı forvet oyuncusu, "Burada ne kadar iyi hazırlanırsak kırdığımız rekorları, kaybetmeme serilerini devam ettirebilir ya da yenilerini yapabiliriz. Öncelikle burayı atlattıktan sonra maça hazırlanmamız ve iyi tartmamız lazım. Hocamızın dediklerini oyunumuza katmamız lazım. Geçen sene de rekorları elde ederken oynadığımız maçlar kolay değildi. Daha zor maçlar bizi bekliyor. Bizim hedefimiz her zaman rekoru ileri taşımak" ifadelerini kullandı."ŞAMPİYONLUK İÇİN SONUNA KADAR MÜCADELE VERMEK İSTİYORUZ"Bu sezon için belirledikleri hedefin şampiyonluk için her türlü mücadeleyi vermek olduğunu kaydeden Luiz Adriano, "Çünkü biz sahaya her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Hiçbir maça berabere kalmak için çıkmıyoruz. Hiçbir takım bizim için korkulacak veya çekinecek bir rakip değil. O yüzden geçen seneden beri konuştuğumuz ve birbirimize aktardığımız gibi gerekirse şampiyonluk için sonuna kadar mücadele vermek istiyoruz" dedi."LUİZ ADRİANO OLDUYSAM LUCESCU'NUN ÇOK BÜYÜK EMEĞİ VAR"

Ukrayna'da Shakhtar Donetsk forması giydiği dönemlerde takımın teknik direktörü olan ve bir dönem Türkiye A Milli takımını da çalıştıran Mircea Lucescu hakkında da açıklamalarda bulunan Adriano, "Lucescu'yu anlatmaya kalksam yarına kadar konuşurum. Benim için bir teknik direktörden daha çok bir baba gibiydi. Ondan çok şey öğrendim. Eğer bugünkü Luiz Adriano olduysam, onun bunda çok büyük emeği var. Hala kendisiyle görüşüyoruz. Çok harika bir karakter" diye konuştu.