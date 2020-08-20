SPOR TFF ile BtcTurk arasında ana sponsorluk sözleşmesi imzalandı -1 - Son Dakika

SPOR TFF ile BtcTurk arasında ana sponsorluk sözleşmesi imzalandı -1

SPOR TFF ile BtcTurk arasında ana sponsorluk sözleşmesi imzalandıVIDEO YOKİbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN - İSTANBUL DHATürkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile bitcoin ve kripto para alım-satım platformu BtcTurk arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

SPOR TFF ile BtcTurk arasında ana sponsorluk sözleşmesi imzalandı

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İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN - İSTANBUL DHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile bitcoin ve kripto para alım-satım platformu BtcTurk arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Bu özel iş birliği ile BtcTurk, Kadın ve Erkek Milli Takımlarının ana sponsorluğunu üstlendi.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, BtcTurk CEO'su Özgür Güneri, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Sponsorluk ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, Yönetim Kurulu üyeleri İsmail Erdem ve Selim Soydan, Genel Sekreter Kadir Kardaş, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kadın A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası'nın yanı sıra Milli Takım sporcuları ve davetliler katılıdı.

TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR BTCTURK İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, imza töreninde şu konuşmayı yaptı

Yeni yol arkadaşımız BtcTurk ile yapacağımız sponsorluk anlaşması imza törenine hoş geldiniz. Bugün burada, bitcoin ve kriptopara alım satımında Türkiye'nin öncü platformu olan ve alanında ilklere imza atan BtcTurk ile çok önemli bir işbirliğine imza atıyoruz.

Futbol bir takım oyunu ve günümüzde artık sponsorlar bu takımın en önemli oyuncularından biri. Bizler onlarla birlikte daha güçlüyüz, daha başarılıyız. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, daima önemli markalarla güçlerimizi birleştirdik.

Sponsor ailemizin son üyesi BtcTurk, ülkemiz için yeni ve çok önemli bir değer. Kendilerine Kadın ve Erkek Milli Takımlarımıza verdikleri destek için gönülden teşekkür ediyorum. Bu anlaşma ile birlikte, inşallah milli takımlarımız sonunda kupa olan yeni başarı öyküleri yazacak. UEFA Uluslar Ligi müsabakaları öncesinde hayata geçirdiğimiz bu iş ortaklığı, A Milli Takımımız için yeni bir enerji ve moral kaynağı olacak.

Yeni sponsorlarıyla her geçen gün daha da güçlenen A Milli Takımımız, değerli hocamız sayın Şenol Güneş liderliğinde, pandemi nedeniyle 2020 yılındaki ilk maçlarına Uluslar Ligi'nde çıkacak. 3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan, üç gün sonra 6 Eylül'de de deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacağız. Böylece 9.5 aylık Milli Takım özlemimiz bitecek. Sporcularımıza, Uluslar Ligi yolculuğunda ve önümüzdeki yaz oynayacakları Avrupa Şampiyonası finallerinde şimdiden başarılar diliyorum.

Kadın Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası eleme maçları devam ediyor. Hazırlık kampını tesislerimizde sürdürüyorlar. Onları burada ağırlamaktan mutluyuz. Kadın futbolu, ben ve Yönetim Kurulumuz için çok değerli. Bildiğiniz gibi, kadın futbolunda yeni bir yapılanmaya gittik. Değerli hocamız Necla Güngör Kıragası önderliğinde bu yeni oluşumun, yeni projelerin en kısa zamanda meyvelerini vereceğine inanıyoruz.

Yeni süreçte hem Erkek hem Kadın Milli Takımlarımızın, Türk halkının yüzünü güldürecek başarılara imza atacağına inancım tam. İnşallah, FIFA sıralamasında 41. sıradan 29. sıraya kadar yükselen A Milli Takımımız dünyada ilk 10 ülke arasına girme hedefine emin adımlarla yürüyecek. Eminim ki, Kadın Milli Takımlarımız da önümüzdeki süreçte Avrupa'da söz sahibi olacak.

Yeni başarılara koşarken, milli coşkumuza ortak olacak BtcTurk'e, Milli Takımlarımıza ve Türk futboluna verdikleri destekler için şükranlarımı sunuyorum. Bu anlaşmanın herkes için hayırlı olmasını diliyorum. Sizlere imza törenimize katılımınız için teşekkür ediyor, herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

BTCTURK CEO'SU ÖZGÜR GÜNERİ MİLLİ TAKIMLARA SPONSOR OLMAKTAN BÜYÜK GURUR DUYUYORUZ

BtcTurk CEO'su Özgür Güneri ise, yaptığı konuşmasında, BtcTurk olarak, dünyada ilkleri gerçekleştiren marka olma misyonumuzla yolumuza devam ediyoruz diyerek şu açıklamalarda bulundu

Pandemi nedeniyle tarihinde ilk defa tek rakamlı yıl olan 2021'de düzenlenecek olan UEFA Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takımlarımızın 'Ana' destekçileri arasında yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Geçtiğimiz yıl TFF Süper Lig'in başarılı kulüplerinden Yeni Malatyaspor'a destek olmuş, isim ve forma göğüs sponsorluğunu üstlenmiştik. Bu yıl da Türk sporu ve futboluna katkılarımızı sürdürmeye devam ediyor, Kadın ve Erkek Milli Takımlarımızın destekçisi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesile ile iş birliğimizin hayata geçmesinde emeği geçen başta TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir olmak üzere tüm Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. BtcTurk olarak, 28 ay sürecek bu anlaşma ile Kadın ve Erkek Milli Takımlarımızın ana sponsorluğunu üstleniyoruz. Böylece Türk sporuna dünyada büyük başarılarla temsiline destek vermeyi ve gelecek nesillere kaynak ayırmasına vesile olmayı hedefliyoruz. TFF ile anlaşmamız, Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri öncesinde, bizleri daima gururlandıran Milli Takımlarımızın gücüne güç katacaktır. Bu birliktelik sayesinde yakalayacağımız istikrarla, önümüzdeki turnuvalarda Milli Takımlarımızın başarıları yakalayıp büyük hedeflerine ulaşacaklarına ve ülkemize önemli mutluluklar yaşatacaklarına olan inancımız tamdır. BtcTurk olarak Kadın ve Erkek Milli Takımlarımıza başarılar diliyor, #SonuKupaOlsun diyoruz.

Konuşmaların ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ve BtcTurk CEO'su Özgür Güneri tarafından ana sponsorluk sözleşmesinin imzaları atıldı. Törende Nihat Özdemir, Özgür Güneri'ye A Milli Takım forması hediye etti. İmza töreni toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

SPOR TFF ile BtcTurk arasında ana sponsorluk sözleşmesi imzalandı -1

Türkiye Futbol Federasyonu, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 12:40

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR TFF ile BtcTurk arasında ana sponsorluk sözleşmesi imzalandı -1 - Son Dakika
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