Spor Toto Bölgesel Lig 5.Grup

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta ligin 4.hafatsında Talasgücü Belediyespor evinde oynadığı maçta Mersin Büyükşehir Belediyespor Meskispor karşısında 2-0 geriden düşmesine rağmen doksan dakika sonunda sahadan 2-2'lık sonuçla ayrıldı.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha
Hakemler: Turan Çakıl xx, Mehmet Can Turhan xx, Abdullah Özcan xx
Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete xx, Melihşah Aslan xx, Muhammed İbrahim Şahinkaya xx, Yunus Öztürk xx, Burak Öztürk xx, Recep Daylak xx, Mustafa İlkay Kartal xx, Resul Ekrem Turhan xx, Burak Görgülü xx, Ali Osman Aydoğan xx, Serkan Demirezen xx
Mersin B.B. Meskispor: Emirhan Lüle xx, Yunus Özbek xx, Abdullah Güçer xx, Tolga Öz xx, Hakan Aslanpençe xx, Cumali Gücük xx, Kamil Can Akparlak xx, Ferhat Gerger xx, Volkan Pıtır xx, Muzaffer İlya xx, Mehmet Uzun xx
Goller: Mustafa İlkay Kartal dk.75, Muhammed İbrahim Şahinkaya dk.83 (Talasgücü Belediyespor), Ferhat Gerger dk.33, Cumali Gücük dk.61 (Mersin Büyükşehir Belediye Meskispor)
Kırmızı Kart: Mehmet Uzun dk.65 (Mersin Büyükşehir Belediye Meskispor) - KAYSERİ