Son Dakika Haberleri: Spor Toto Bölgesel Lig 5.Grup
Son Dakika Spor Spor Toto Bölgesel Lig 5.Grup

Spor Toto Bölgesel Lig 5.Grup

1 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta ligin 4.hafatsında Talasgücü Belediyespor evinde oynadığı maçta Mersin Büyükşehir Belediyespor Meskispor karşısında 2-0 geriden düşmesine rağmen doksan dakika sonunda sahadan 2-2'lık sonuçla ayrıldı.

Spor Toto Bölgesel Lig 5.Grup, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta ligin 4.hafatsında Talasgücü Belediyespor evinde oynadığı maçta Mersin Büyükşehir Belediyespor Meskispor karşısında 2-0 geriden düşmesine rağmen doksan dakika sonunda sahadan 2-2'lık sonuçla ayrıldı.


Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha


Hakemler: Turan Çakıl xx, Mehmet Can Turhan xx, Abdullah Özcan xx


Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete xx, Melihşah Aslan xx, Muhammed İbrahim Şahinkaya xx, Yunus Öztürk xx, Burak Öztürk xx, Recep Daylak xx, Mustafa İlkay Kartal xx, Resul Ekrem Turhan xx, Burak Görgülü xx, Ali Osman Aydoğan xx, Serkan Demirezen xx


Mersin B.B. Meskispor: Emirhan Lüle xx, Yunus Özbek xx, Abdullah Güçer xx, Tolga Öz xx, Hakan Aslanpençe xx, Cumali Gücük xx, Kamil Can Akparlak xx, Ferhat Gerger xx, Volkan Pıtır xx, Muzaffer İlya xx, Mehmet Uzun xx


Goller: Mustafa İlkay Kartal dk.75, Muhammed İbrahim Şahinkaya dk.83 (Talasgücü Belediyespor), Ferhat Gerger dk.33, Cumali Gücük dk.61 (Mersin Büyükşehir Belediye Meskispor)


Kırmızı Kart: Mehmet Uzun dk.65 (Mersin Büyükşehir Belediye Meskispor) - KAYSERİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şener Özbayraklı oyuncu sevgilisi Şilan Makal ile ilk kez görüntülendi
İlkay Gündoğan ve Emre Can'dan 'asker selamı' açıklaması Hamit Altıntop'tan Mesut Özil açıklaması: Bir gün Türkiye'de oynayacak Almanların tepki gösterdiği Enver Cenk Şahin: Paylaşımı kaldır dediler, kaldırmadım!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 10:15:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor Toto Bölgesel Lig 5.Grup
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]