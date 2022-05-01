Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)

01.05.2022 18:07
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)

Kayserispor, Süper Lig'in 35. haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu.

Kayserispor, Süper Lig'in 35. haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Ghezzal'ın açtığı ortada Atiba topu sektirdi. Arka direkte topa uzanan Serdar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

52. dakikada Gavranovic'ten seken top Emrah'ın önünde kaldı. Emrah'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

75. dakikada Atiba'nın pasında topla buluşan Nkoudou'nun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

77. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Nkoudou yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Nkoudou topu düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu. 1-3

90+5. dakikada Emrah'ın açtığı ortadan topa uzanan Cardoso'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-3

Stat: Kadir Has

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Samet Çiçek xx, Murat Ergin Gözütok xx

Kayserispor: Lung xx, Onur xx, Hosseini xx, Mert xx (Uğur dk. 56 xx), Carole xx, Attamah xx (İlhan dk. 84 x), Kemen xx, Bertolacci xx (Cardoso dk. 74 x), Ramazan xx (Emrah dk. 46 xx), Thiam xx, Gavranovic xx (Campanharo dk. 74 x)

Yedekler: Bilal, Emre, İbrahim, Gökhan, Talha

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Beşiktaş: Ersin xx, Welinton xx, Serdar xx, Montero xx, Rosier xx, Atiba xx, Emirhan xx, Rıdvan xx (Necip dk. 80 x), Ghezzal xx (Alex dk. 70 xx), Larin xx (Nkoudou dk. 70 xxx), Batshuayi xx (Kenan dk. 70 x)

Yedekler: Emre, Oğuzhan, Pjanic, Kerem, Güven, Emrecan

Teknik Direktör: Valerien Ismael

Goller: Thiam (dk. 22 pen.), Cardoso (dk. 90+5) (Kayserispor), Serdar (dk. 50), Nkoudou (dk. 75 ve 77 pen.) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Montero (dk. 81) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Welinton, Rosier (Beşiktaş)

(Ali Göç - Eren Kan/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)

YORUMLAR
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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika
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