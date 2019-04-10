Son Dakika Haberleri: Spor Trabzonspor Taktik Çalıştı

Spor Trabzonspor Taktik Çalıştı

2 saat önce

Trabzonspor taktik çalıştıTolga SAĞLAMTRABZON, (DHA)Trabzonspor, Süper Lig'in 28'inci haftasında cuma günü deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını bugün 11.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor taktik çalıştı

Tolga SAĞLAMTRABZON, (DHA)

Trabzonspor, Süper Lig'in 28'inci haftasında cuma günü deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını bugün 11.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından taktiksel çalışmalar yapıldı. Antrenmana sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Onazi'nin yanı sıra salonda çalıştığı belirtilen Kamil Ahmet katılmadı.

ANTRENMANA ZİYARET

Ayrıca Yılmaz Çebi İlkokulu ve Bahçeşehir Koleji öğrencileri ile Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesi Futsal Takımı sporcuları antrenmanı ziyaret ederek, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Bordo-mavililer, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp 13.40'ta Bursa'ya hareket edecek.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:27 Kaynak: DHA
DHA, Trabzonspor, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Büyükçekmece'de "Sahte Seçmen" İncelemesi Sürüyor Rabia Naz'ın Babası Hastaneye Yatırılacak Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin Biletleri Satışa Çıktı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Adem Ljajic'in Önümüzdeki Sezon da Takımda Olacağını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 17:35:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor Trabzonspor Taktik Çalıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]