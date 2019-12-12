Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, AA 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, AA

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA Fotoğraf Editör Yardımcısı Erhan Sevenler, Albayrak'ı ziyaretinde, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları hakkında bilgi verdi.

Albayrak, "haber" kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı" ve "yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" fotoğraflarını seçti. Albayrak, "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafına oy verdi.

Nuh Albayrak, haber fotoğrafında "bazen fotoğrafın haber" olduğunu dile getirerek, "Bazen altına bir şey yazmanıza bile gerek kalmaz. 'Konuşan fotoğraf' diye bir tabir vardır. Arkadaşların ellerine, gözlerine sağlık. Hepsi birbirinden güzel kareler. Faiz Abu Rmeleh'in 'İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı' fotoğrafı beni çok etkiledi. Çünkü meslek hayatıma başladığımdan beri İsrail zulmünü anlatıyoruz, yazıyoruz, haberini yapıyoruz. Tamamına bedel. O kare bugüne kadar İsrail zulmüne ilgili yazdığımız ne varsa tamamını özetleyen bir kare." dedi.

"Yaşam" kategorisindeki tercihiyle ilgili de kendi çocukluğundan bir parça bulduğu için Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğrafına oy verdiğini belirten Albayrak, o fotoğrafı görünce içinin ısındığını söyledi.

Albayrak, "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafındaki mesajın çok güçlü olduğunu ifade etti.

Nuh Albayrak, İsrail, Star, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:00 Kaynak: AA
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