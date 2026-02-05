Starmer'dan Epstein Kurbanlarına Özür

İİngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantıları bulunduğu bilinen İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Peter Mandelson'ı geçen yıl bu göreve atadığı ve "Mandelson'ın yalanlarına inandığı" için Epstein'in kurbanlarından özür diledi.

Epstein bağlantılı Mandelson'ın büyükelçi olarak atanmasına ilişkin sürecin ve hükümetin tutumunun sorgulanmasıyla, üzerindeki siyasi baskı artan İngiltere Başbakanı Starmer, East Sussex'te katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Başbakan Starmer, şu ifadeleri kullandı:

"Epstein'in kurbanları, çoğumuzun hayal bile edemeyeceği bir travma yaşadı ve bunu defalarca yeniden yaşamak zorunda kaldı. Sorumluların hesap vermesi gecikti ve çoğu zaman hesap vermesi reddedildi. Şunu söylemek istiyorum; özür dilerim. Size yapılanlar için özür dilerim. Güç sahibi pek çok kişi sizi hayal kırıklığına uğrattığı için özür dilerim. Mandelson'ın yalanlarına inanıp onu atadığım için özür dilerim ve şu anda bile bu hikayenin bir kez daha kamuoyunda ortaya çıkmasını izlemek zorunda kaldığınız için özür dilerim."

Starmer, olanları görmezden gelmeyeceklerini ve güçlülerin adaleti isteğe bağlı bir şey olarak görmelerine izin vermeyeceklerini belirterek gerçeğin peşinde olacakları değerlendirmesinde bulundu.

Kamu hayatının bütünlüğünü koruyacaklarını ve ellerinden gelen her şeyi, adaletin çıkarları doğrultusunda yapacaklarını vurgulayan Starmer, "Hesap verebilirliğin sağlanması için bunu yapacağız. Halkın beklentisi budur. Mağdurların hakkı budur ve ben de bunu yapacağım." dedi.

"Hiçbirimiz bu ilişkinin derinliğini ve karanlığını bilmiyorduk"

Mandelson'ın Epstein ile olan ilişkisinin kamuoyunca bilindiğini ancak bu ilişkinin "derinliğini ve karanlığını bilmediklerini" savunan Starmer, şu ifadeleri kullandı:

"Mandelson'ın davranışları, hüküm giymiş bir cinsel suçlu olan Epstein ile ilişkisi de dahil ciddi iddialar ve kanıtlar ortaya çıktı. Mandelson'ın Epstein'i tanıdığı bir süredir kamuoyunca biliniyordu ancak hiçbirimiz bu ilişkinin derinliğini ve karanlığını bilmiyorduk. Bunlar, (İngiltere'nin Washington Büyükelçisi olarak) atandığı sırada bilinmeyen bilgilerdi."

"Mandelson'ın atamasıyla ilgili belgeleri dün yayınlamak istedim"

Starmer, Mandelson'ın İngiltere'nin Washington Büyükelçisi olarak atanmasıyla ilgili belgeleri dün yayınlamak istediğini ancak polis soruşturması nedeniyle bunu yapamadığını söyledi.

Başbakan Starmer, "Halkın duygularının gücünü anlıyorum. Güçlü kişiler denetimden kaçıyor gibi göründüğünde insanların hissettiği öfkeyi paylaşıyorum ve bu belgeleri mümkün olan en kısa sürede yayınlamak istiyorum. Aslında dün bunları yayınlamak ve Başbakan'a Sorular oturumunda bunlardan bahsetmek istedim. Ancak polis, şu anda belirli bilgileri yayınlamanın gelecekteki soruşturma veya yasal süreci tehlikeye atabileceği konusunda uyarıda bulundu." diye konuştu.

Partisinden milletvekillerine de mesaj gönderdi

Starmer, Peter Mandelson krizi sonrası kendisine tepki gösteren ve liderliğini sorgulayan partisinden milletvekillerine de mesaj gönderdi.

Başbakan Starmer yaşam maliyetleri, ekonominin istikrarı, İngiltere'nin birliği ve çeşitliliğinin kucaklanmasının konuşulması gerektiğini belirterek, "Bu konular hakkında konuşmadığımız her dakika, tamamen boşa harcanan bir dakikadır." ifadesini kullandı.

Starmer, milletvekillerinin "hayal kırıklığı ve öfkesini" paylaştığını da dile getirerek "Kamu hayatına giren insanların büyük çoğunluğu bunu topluma hizmet etmek için yaptığını söylüyor. Birisi buna aykırı davrandığında, insanlar 'savundukları şeyleri, inandıkları politikayı baltaladığı' için öfkeleniyor." diye konuştu.

Başbakan Starmer, dün İngiltere Parlamentosundaki haftalık "Başbakan'a Sorular" oturumunda, Mandelson'ın büyükelçi olarak ABD'de görev yaptığı dönemde Epstein ile ilişkileri konusunda defalarca yalan söylediğini belirtmişti.

Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için pişmanlık duyduğunu dile getiren Starmer, "O zaman bugün bildiklerimi bilseydim, hükümetin yakınından bile geçmezdi." ifadesini kullanmıştı.

Epstein'den 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmıştı

ABD'de 9 Eylül 2025'te ortaya çıkan yazışmalarda, İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğine Şubat 2025'te başlayan Mandelson'ın Epstein'e, "En iyi dostum" diye hitap ettiği ortaya çıkmıştı.

Mandelson'ın Epstein'e gönderdiği doğum günü mesajında, "Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız." ifadeleri yer almıştı.

Yazışmaların ardından görevden alınan Mandelson'la ilgili geçen hafta ortaya çıkan belgelerde ise Büyükelçi'nin, Epstein'den 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmış, reşit olmadığı belirtilen kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafları yayımlanmıştı.

Mandelson ise bu para transferini hatırlamadığını açıklamıştı.

Peter Mandelson, geçen hafta İşçi Partisi üyeliğinden, dün de Lordlar Kamarası üyeliğinden istifa etmişti.