Sterlin BoE faiz kararı öncesi 1.30 doların altında

Sterlin, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı öncesinde 1.30 doların altına düştü.

Yatırımcılar BoE'nin, Birleşik Krallık Avrupa Birliği (AB) içindeyken gerçekleşecek son Para Politikası Kurulu toplatısından gelecek faiz kararını bekliyor.

Birleşik Krallık, Başbakan Boris Johnson hükümetinin AB otoriteleriyle üzerinde anlaştıkları Brexit Anlaşması, Westminster 'deki Parlamento ve Avrupa Parlamentosu'nun onaylarının ardından, Cuma gecesi orta Avrupa saatiyle (CET) 23: 00'de AB'den ayrılacak. Brexit müzakereleri, 2020 sonunda tamamlanacak geçiş süreci boyunca devam edecek.

Sterlin, dolar karşısında yüzde 0.21 düşerek 1.29878 düzeyine kadar kadar geriledi. Sterlinin dolar karşısında yıllık kayıpları yüzde 1.30'u bulsa da, dolar karşısındaki son üç yıllık kazancı yüzde 4.02 düzeyinde bulunuyor,

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) gösterge faiz oranını, yüzde 1.50-1.75 aralığında sabit tutulmasını 10 üyenin oybirliği ile kararlaştırdı.