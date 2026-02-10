STK'lar Noem'in Görevden Alınmasını İstedi

ABD'de 50'den fazla sivil toplum kuruluşunun (STK) kongre liderlerine gönderdiği mektupta, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in görevden azlini istediği belirtildi.

The Hill gazetesinin haberine göre, aralarında Ulusal Hispanik Katılım Örgütü, Hizmet Çalışanları Uluslararası Birliği ve Birleşik Çiftlik İşçilerinin yer aldığı 50'den fazla STK, dün kongre liderlerine mektup gönderdi.

Temsilciler Meclisi Üyesi Robin Kelly'nin, Noem'in görevden alınmasını talep eden tasarısının desteklendiği belirtilen mektupta, Noem'in görevine devam etmesinin, kamu güvenliğini tehlikeye attığı, Kongre denetimini engellediği ve anayasal korumayı hiçe saydığı ifade edildi.

Kelly'nin geçen ay öncülüğünü yaptığı ve Noem'i hedef alan tasarıya toplam 70 Demokrat destek vermişti. Üç maddeden oluşan azil tasarısında, Bakan Noem, "Kongre'yi engellemek, kamu güvenliğini ihlal etmek ve çıkar sağlamak" ile suçlanıyor.

Demokratların Noem'e yönelik azil girişimi, Minneapolis'te yaşayan 37 yaşındaki Renee Nicole Macklin Good isimli kadının, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) ajanı tarafından vurularak öldürülmesinin ardından gündeme gelmişti.

Cumhuriyetçilerin çoğunluğu elinde tuttuğu Temsilciler Meclisinde Demokratların azil girişiminin kabul edilmesinin çok zor olduğu öngörülüyor.