Strazburg Filarmoni Orkestrası Özbek şefe emanet - Son Dakika

Strazburg Filarmoni Orkestrası Özbek şefe emanet

Strazburg Filarmoni Orkestrası'nın yeni müzik ve sanat yönetmeni Özbekistanlı dünyanın en yetenekli ve genç orkestra şeflerinden biri olan Aziz Şohakimov olacak.

Strazburg Filarmoni Orkestrası'nın yeni müzik ve sanat yönetmeni Özbekistanlı dünyanın en yetenekli ve genç orkestra şeflerinden biri olan Aziz Şohakimov olacak.

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Avrupa'nın en iyi orkestralarından biri kabul edilen Strazburg Filarmoni Orkestrası (Orchestre philharmonique de Strasbourg) yeni müzik ve sanat yönetmenini seçti. 2021'de görevini bırakacağını açıklayan Şef Marko Letonja'dan sonra bayrağı Özbekistanlı 32 yaşındaki dünyanın en yetenekli ve genç orkestra şeflerinden biri Aziz Şohakimov devralacak. Fransız-Alman geleneğini bir arada sürdüren Strazburg Filarmoni Orkestrası, 2017'den beri Türkiye'de Tekfen Filarmoni Orkestrası daimi şefliği ve sanat direktörlüğünü yürütmekte olan Şohakimov'la 3 sezonluk anlaşma imzaladı.

Taşkent'teki Özbek Ulusal Konservatuvarı'nda Profesör Vladimir Neymer'in öğrencisi olarak şeflik okuyan Şohakimov, opera alanındaki ilk şefliğini 2002'de Özbekistan'ın Devlet Akademik Tiyatrosu'nda Bizet'in Carmen'ini yöneterek yaptı. 2010 yılında Uluslararası Mahler Şeflik Yarışması'nda aldığı ikincilik ödülü ile dikkatleri üzerine çekerek, Dresden, Milano, Moskova, Darmstadt, Bolonya gibi birçok şehirde konserler yönetti. ABD'deki ilk konserini Oregon Senfoni Orkestrası ile 2012 sonbaharında veren genç sanatçı, Kuzey Amerika'ya 2013 yılında dönerek Pasifik Senfoni ve Houston Senfoni Orkestralarını, 2014 yılında da Winnipeg Senfoni Orkestrası'nı yönetti.

Aziz Şohakimov, Rhein Operası'nda ilk temsilini 2014'te gerçekleştirdikten sonra burada daimi orkestra şefliği pozisyonuna getirildi. 2016 yılından itibaren üç yıl süreyle Milano'daki Verdi Orkestrası'nın konuk şefliğini yaptı. NDR Hamburg, DSO Berlin ve Slovak Filarmoni gibi orkestralarla ilk konserini verdi. 2015-2016 sezonunda Frankfurt Radyosu, Stuttgart Radyosu, Monte Carlo, Milano ve Strazburg Orkestralarının şefliğini tekrar üstlendi. Şohakimov, 2016 yılında dünyanın her tarafından gelen 65 katılımcının arasından seçilerek, Nestle ve Salzburg Festivali Genç Şefler Ödülü'ne layık görüldü.

(İHA)

Strazburg, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 10:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Strazburg Filarmoni Orkestrası Özbek şefe emanet - Son Dakika
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