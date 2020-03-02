Sturridge'e 4 ay men - Son Dakika
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Sturridge'e 4 ay men

6 saat önce

İngiltere Futbol Federasyonu, bahis kurallarına uymadığı gerekçesiyle Daniel Sturridge'i 4 ay futboldan men etti.

Sturridge'e 4 ay men, System.String[]

İngiltere Futbol Federasyonu, bahis kurallarına uymadığı gerekçesiyle Daniel Sturridge'i 4 ay futboldan men etti.

Trabzonspor'da bugün sözleşmesi feshedilen Daniel Sturridge, İngiltere Futbol Federasyonu tarafından da 4 ay futboldan men edildi.

Bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 6 hafta ceza alan Sturridge'in cezasına itiraz edilmişti. İtiraz sonucu futbolcu 4 ay futboldan men edildi. 30 yaşındaki futbolcunun 75 bin sterlinlik para cezası da 150 bin sterlin olarak güncellendi.

Sturridge, transferiyle ilgili kardeşine bahis oynattığı gerekçesiyle ceza aldı.

(İHA)

Daniel Sturridge, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:10 Kaynak: İHA
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