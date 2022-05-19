19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekibi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinlikte deniz yüzeyinde Türk bayrağı açtı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 103. yılı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ordu'da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekibi, Altınordu rıhtım bölgesinde deniz yüzeyinde Türk bayrağı açtı.

Etkinlik kapsamında 19 dalgıç, açılan Türk bayrağını kıyaya kadar taşıyarak karaya çıkardı.

İtfaiye Dairesi Başkanı Yusuf Çınkıl, gazetecilere, 19 Mayıs'ta 19 dalgıçla etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu vatan uğruna canını feda etmiş aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.