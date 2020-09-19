Su kanalına düşen geyik kurtarıldı - Son Dakika

Su kanalına düşen geyik kurtarıldı
ARTVİN'in Arhavi ilçesinde düştüğü su kanalında mahsur kalan geyik, zabıta ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
ARTVİN'in Arhavi
ilçesinde düştüğü su kanalında mahsur kalan geyik, zabıta ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Aehavi ilçesi Aşağı Hacılar Mahallesi'nde bulunan su kanalına düşen geyiği görenler, belediyeyi aradı. Hemen bölgeye gelen Arhavi Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve zabıta ekipleri, geyiği kurtarmak için çalışma başlattı. Su kanalına inen 2 görevli, sessizce yaklaşıp, geyiği yakaladı. Ardından da bir örtüyle sarıp, yukarı çıkarıldı. Geyik, Doğa Koruma Milli Park ekiplerine teslim edildi.Kurtarma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- Artvin
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