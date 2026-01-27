Suç Örgütü Davası Başlıyor

Ayşe GÜREL/ Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği belirtilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davası bugün başlıyor. Aralarında görevden uzaklaştırılan CHP'li 5'i tutuklu 7 belediye başkanının da bulunduğu 34'ü tutuklu 200 sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşma İstanbul Adliyesi 1. Ağır ceza Mahkemesi'nde görülmesi gerekirken salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan 1 numaralı duruşma salonunda görülecek.

İDDİANAMEDEN

Hazırlanan iddianamede, 'örgüt lideri' olarak olduğu belirtilen tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş hakkında 704 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'rüşvet almak' suçları başta olmak üzere 8 ayrı suçtan 415 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın 18 yıla kadar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın 12 yıla kadar, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in 12 yıla kadar, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Tutuksuz sanık Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında 'rüşvet almak' suçlamasıyla 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ise 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Ahmet Özer hakkında iddianamenin kabulünün ardından tahliye kararı verildi.