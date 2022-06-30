(DRONE) Sudan'daki askeri yönetim karşıtı gösterilerde 5 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

(DRONE) Sudan'daki askeri yönetim karşıtı gösterilerde 5 kişi öldü

30.06.2022 18:26

Sudan'da ordunun 25 Ekim'deki askeri müdahalesine karşı çıkan ve sivil yönetim talebiyle gösteri düzenleyenlere güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'da ordunun 25 Ekim'deki askeri müdahalesine karşı çıkan ve sivil yönetim talebiyle gösteri düzenleyenlere güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Başkent Hartum'un yanı sıra birçok kentte düzenlenen protestolarda sivil yönetime geçiş talep edildi, askeri yönetim karşıtı sloganlar atıldı.

Hartum'da Başdar ve Şerveni bölgelerinde toplanan on binlerce kişi sloganlar atarak Cumhurbaşkanlığı Sarayına yürümek istedi.

Güvenlik güçleri, göstericilere yoğun gaz bombasıyla müdahale etti.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesine göre, Umdurman'da güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 4 ve Hartum da 1 protestocu yaşamını yitirdi.

Umdurman, Hartum ve Bahri kentlerindeki gösterilerde çok sayıda kişi ağır yaralandı.

Komite, 25 Ekim'den bu yana süren protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölü sayısının 108'e yükseldiğini bildirdi.

Sudan'da bugünkü büyük protestolar öncesinde internet ve telefon hatları kesilmiş, bazı ana yollar ve başkenti diğer bölgelere bağlayan köprüler de kapatılmıştı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı başkentte esnaf kepenk kapatmıştı.

Sudan'da neler yaşanmıştı?

Sudan'da 11 Nisan 2019'daki askeri müdahalenin ardından Ağustos 2019'da, Temmuz 2023'e kadar sürmesi planlanan asker sivil ortaklığında geçiş dönemi başlamıştı.

Ordu, güvenlik ve beka tehdidi gerekçesiyle 25 Ekim 2021'de sivil yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan ederek başbakan dahil onlarca siyasiyi gözaltına almıştı.

"Darbe" olarak nitelendirdikleri müdahale ve sonrasında alınan kararlara tepki gösteren eski sivil iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri, Hartum Direniş Komiteleri, Sudan Meslek Odaları Birliği ve bazı siyasi partiler, "iktidar sivillere devredilene kadar barışçıl direniş ve sivil itaatsizlik" çağrısı yapmıştı.

Yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da, Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan ile teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Hamduk arasında siyasi anlaşma imzalanmıştı.

Başbakan Hamduk, ülkedeki siyasi krizin çözülememesi ve askerle anlaşmazlıklar nedeniyle 2 Ocak'ta istifasını sunmuştu.

Ülkede siyasi krizin çözümüne dair Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliğinin girişimlerinden henüz netice alınamadı.

Geçiş dönemini yöneten Egemenlik Konseyinin başındaki askeri liderler, Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelecek hükümet kurulana kadar iktidarda kalacaklarını açıklamıştı.

YORUMLAR
500
Sudan'daki askeri yönetim karşıtı gösterilerde 5 kişi öldü Sudan'daki askeri yönetim karşıtı gösterilerde 5 kişi öldü Sudan'da askeri yönetim karşıtı gösterilerde 6 kişi öldü Sudan'da askeri yönetim karşıtı gösterilerde 6 kişi öldü
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel (DRONE) Sudan'daki askeri yönetim karşıtı gösterilerde 5 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:13 Vahşi adam, sokak ortasında sevgilisinin boğazını bıçakla kesti, yardım etmek isteyen vatandaşları ise bıçakla korkuttu
21:26 Mansur Yavaş: Sel nedeniyle bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim
22:44 İzinsiz afiş asan grup, kendilerini uyaran zabıta ekiplerine bıçak ve sopalarla saldırdılar
22:27 Ekiplerin durduğu araçtan 75 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
22:25 Kartlardaki temassız ödeme limiti 500 liradan 750 liraya çıkarıldı
21:00 Sulama kanalının sifonu patladı, 120 ton buğday suya kapıldı
21:19 Kurban kesim bedellerini Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan açıkladı: Yurt içi 2 bin 250 TL, yurt dışı bin 800 TL
21:16 Ankara'da yaşanan sel felaketini paylaşan Melih Gökçek, kendisini jelibon çıkışı sebebiyle eleştirenlere yüklendi
20:31 Otomobil taşıyan tır viyadükten uçtu: 1 kişi yaralandı
20:11 Başkentte yaşanan selde bir kişi yaşamını yitirdi, kayıp bir kişi için çalışmalar sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 23:22:51. #1.13#
SON DAKİKA: (DRONE) Sudan'daki askeri yönetim karşıtı gösterilerde 5 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement