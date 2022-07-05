Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, IGAD Zirvesi sonrası ülkeye döndü - Son Dakika
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Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, IGAD Zirvesi sonrası ülkeye döndü

05.07.2022 23:28
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, IGAD Zirvesi sonrası ülkeye döndü

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) Zirvesinden sonra başkent Hartum'a geri döndü.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) Zirvesinden sonra başkent Hartum'a geri döndü.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, IGAD Dönem Başkanı Burhan, Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen IGAD Olağanüstü Zirvesine katıldı.

Sudan Dışişleri Bakanı Ali es-Sadık, Hartum Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, tamamlanan IGAD Zirvesini, otoritenin kurulduğu 1986 yılından bu yana "en başarılı" zirve olarak nitelendirerek, liderlerin, bölgenin karşı karşıya olduğu sıkıntılarla mücadele için üye ülkeler arasındaki iş birliğinin yoğunlaştırılması konusunda anlaştıklarını belirtti.

Sadık, zirvedeki liderlerin, Sudan'ın içindeki kritik siyasi şartlara rağmen zirveyi başarılı bir şekilde organize etmedeki rolüne övgüde bulunduklarını ifade etti.

1986 yılında kurulan IGAD, Afrika Boynuzundaki Sudan, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Somali, Kenya, Güney Sudan ve Uganda'dan oluşuyor.

Burhan, zirvede son günlerde gerginlik yaşadıkları komşu ülke Etiyopya'nın Başbakanı Abiy Ahmed ile de görüşmüş, iki lider, diyalog ve barış mesajları vermişti.

Sudan-Etiyopya sınırında yaşananlar

Sudan Silahlı Kuvvetleri, 22 Haziran'da topraklarından kaçırılan 7 asker ve bir sivilin Etiyopya ordusu mensuplarınca infaz edildiğini açıklamıştı.

Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 8 Sudanlının öldürülmesine değinerek, sahada somut, gerçek bir karşılık vereceklerini ve bir daha benzer bir olayın yaşanmasına müsaade etmeyeceklerini duyurmuştu.

Etiyopya tarafı ise iddiaları reddetmişti.

Afrika Birliği, iki ülke arasında yaşanan gerginlikten derin kaygı duyulduğunu belirtilerek, sorunun çözümü için iki tarafa da diyalog çağrısında bulunmuştu.

İki ülke arasında verimli topraklarıyla bilinen tartışmalı Faşaka sınır bölgesinde, yıllardır karşılıklı sınır ihlalleri ve tacizler yaşanıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, IGAD Zirvesi sonrası ülkeye döndü - Son Dakika

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