Son Dakika Haberleri: Şule Çet'in tırnaklarındaki DNA transferinin nasıl gerçekleştiği saptanamadı
Son Dakika Güncel Şule Çet'in tırnaklarındaki DNA transferinin nasıl gerçekleştiği saptanamadı

Şule Çet'in tırnaklarındaki DNA transferinin nasıl gerçekleştiği saptanamadı

8 saat önce

ANKARA'da, plazanın 20'nci katından şüpheli şekilde düşerek ölen üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23) tırnaklarında bulunan, sanık Berk Akand'a ait DNA profilinin nasıl transfer olduğu Adli Tıp Kurumu raporunda belirlenemedi.

Şule Çet'in tırnaklarındaki DNA transferinin nasıl gerçekleştiği saptanamadı, System.String[]

ANKARA'da, plazanın 20'nci katından şüpheli şekilde düşerek ölen üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23) tırnaklarında bulunan, sanık Berk Akand'a ait DNA profilinin nasıl transfer olduğu Adli Tıp Kurumu raporunda belirlenemedi. Raporda, transferin basit bir el sıkışma veya  boğuşma sırasında da gerçekleşmiş olabileceği ancak dosyadaki bulgulara göre bunun ayrımının yapılamadığı belirtildi.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in, geçen yıl 28 Mayıs'ta plazanın 20'nci katından şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili davada, ikinci Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tehdit' suçlarından tutuklu yargılanan sanıklar Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand'ın (33) avukatlarının talebini kabul eden mahkemenin kararı üzerine Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan rapor, dava dosyasına girdi.

BULGULARA GÖRE AYRIM YAPILAMADI

Raporda, Şule Çet'in sağ el 3 ve 4'üncü parmak tırnaklarındaki DNA örneklerinin, sanıklardan Berk Akand'ın DNA profili ile aynı olduğu ancak sanığa ait DNA miktarının çok düşük olduğunun belirlendiği belirtildi. Raporda, "DNA'nın bulunduğu yer ve miktarı dikkate alındığında sanık Berk Akand'ın maktulle selamlaşma şeklinde basit bir el sıkışması, ayrıca sanığın savunmasında belirttiği gibi maktulün daha önce telefon, bilgisayar tuşlarına dokunması, ya da müzik eşliğinde maktulün elinde tutarak, halay çekmesi ve Şule'nin sanığın elindeki jelibon paketini alması şeklindeki aktivitelerin bir veya bir kaçının gerçekleşmesi halinde Berk Akand'a ait DNA, Şule Çet'e transfer olabilir. Ayrıca herhangi bir şekilde karşılıklı boğuşma ya da bir mücadelenin meydana gelmiş olması halinde de transfer olabilir. Ancak dosyadaki mevcut bulgulara göre bu ayrımın yapılamadığı mütalaa olunur" denildi.

PSA SIVISI POZİTİF

Raporda ayrıca Şule Çet'in anal bölgesinden alınan PSA sıvısının (spermin sıvılaşmasını sağlayan enzim) da pozitif çıktığı belirtilerek, "Anal bölgeden elde edilen maserasyon sıvısı eğer bir cinsel birliktelik olmuş ise 48 saate kadar tespit edilebilir. Ancak PSA'nın sadece seminal sıvıda bulunmadığı, kan, idrar gibi diğer vücut sıvılarında da bulunabildiği, sadece PSA pozitifliğinden hareketle cinsel birlikteliğin gerçekleşip, gerçekleşmediğinin söylenemeyeceği mütalaa olunur" ifadeleri kullanıldı.


Adli Tıp Kurumu, Şule Çet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bilecik'te üniversite öğrencisi genç kız, tabancayla intihar etti!
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi Fatih'te 4 kardeşin ölümünde korkunç şüphe! Diğer kardeşlere Oya Yetişkin mi siyanür verdi?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 23:43:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şule Çet'in tırnaklarındaki DNA transferinin nasıl gerçekleştiği saptanamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]