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Sultanbeyli'de otobüs şoförünü darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sultanbeyli'de otobüs şoförünü darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı

21.01.2022 12:29

İstanbul Sultanbeyli'de özel halk otobüsü şoförünün 3 kişi tarafından darbedildiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Sultanbeyli'de özel halk otobüsü şoförünün 3 kişi tarafından darbedildiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akşemsettin Mahallesi Fatih Bulvarı'nda S.G'nin (43) kullandığı İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, aynı caddede seyir halindeki bir panelvanla çarpıştı.

Kaza tutanağı hazırlandığı sırada taraflar arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Otobüs şoförünü darbeden 3 kişi olay yerinden uzaklaşırken, otobüs şoförü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, T.A.(31), H.A.(28) ve Y.A'yı (16) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Öte yandan otobüs şoförünün darbedilme anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sultanbeyli'de otobüs şoförünü darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı

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Halk Otobüsü, Sultanbeyli, İstanbul, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de otobüs şoförünü darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de otobüs şoförünü darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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