Sultangazi Belediyesi gazileri bir araya getirdi

İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi'nin 19 Eylül Gaziler Günü dolayısı ile düzenlediği programda gaziler, gazi aileleri ve şehit yakınları bir araya geldi.

Sultangazi Belediyesi 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Sultangazi Belediyesi Sahra Sultan Salonunda bir program düzenledi. Düzenlenen yemek programına gaziler, gazi aileleri ve şehit yakınları ile ilçe protokolü katıldı. Kur'an'ı Kerim'in okunduğu programda dualar edildi. Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "19 Eylül Gazi Mustafa Kemal'e 'gazi' unvanının verildiği gün ve sonrasında da Gaziler Günü olarak kutlanan, onlara minnetlerimizi iletme fırsatı bulduğumuz bir gün. Gaziler bu vatan için kendilerini feda etme adına savaşlarda, farklı dönemlerde bulunmuş, şehitlik mertebesine eremese de o yolda çalışmış büyüklerimiz. Dolayısıyla onlara minnetlerimizi, şükranlarımızı tekrar ifade ediyoruz. Bu vatan için canını vermiş şehitlerimize rabbimizden rahmet diliyoruz. Gazilerimize de sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz. Merhum olanlara da rabbimizden rahmet diliyoruz. Rabbim bu topraklarda daim olarak bir ve beraber yaşamayı nasip etsin" dedi.

"Hayatta olan gazilerimize de uzun ömürler diliyorum"

Gazilere uzun ömürler dileyen Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar ise, "19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyorum. Bugün Sultangazi'de gazilerimizle, gazi ailelerimizle ve şehit ailelerimizle beraber hem bugünü andık hem de bugünkü yemekte beraber olduk. Ben bu vesileyle bütün şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Hayatta olan gazilerimize de uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.

Programda ağırlanan Kore gazisi İbrahim Gülek ise, "Sayın başkanımıza ve kaymakamımıza bizi böyle ağırladıkları için çok teşekkür ederim. Her zaman için varız. Bu vatan için ben gönüllü gittim Kore'ye. Ben gönüllü gittim. Çocuğum da vardı. Fakat vatan için her zaman varım" şeklinde konuştu.

Programın sonunda katılımcıları belediye başkanı ve kaymakam kapıda uğurladı.