Sultangazi'de köpek kurtarmak için tarihi su yoluna giren iki kişi içerde mahsur kaldı - Son Dakika

Sultangazi'de köpek kurtarmak için tarihi su yoluna giren iki kişi içerde mahsur kaldı

10.04.2021 21:38
Sultangazi'de köpek kurtarmak için tarihi su yoluna giren iki kişi içerde mahsur kaldı, System.String[]

SULTANGAZİ Şehir Ormanları içinde bulunan su yoluna girdiği öne sürülen köpeği kurtarmak isteyen 2 arama kurtarma gönüllüsü girdikleri tarihi su yolunda mahsur kaldı.

SULTANGAZİ Şehir Ormanları içinde bulunan su yoluna girdiği öne sürülen köpeği kurtarmak isteyen 2 arama kurtarma gönüllüsü girdikleri tarihi su yolunda mahsur kaldı. Su yolunda yakışık 3 saat mahsur kalan Gökhan Gazoğlu ile Mustafa Kaygusuz itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Sultangazi Şehir Ormanları Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda meydana geldi. Mimar Sinan döneminde İstanbul'un su ihtiyacın karşılamak amacıyla yer altına yapılan su yoluna bir köpeğin girdiği söylentisi sonrası, köpeği kurtarmak için iki arama kurtarma gönüllüsü su yoluna girdi. Yaklaşık 3.5 kilometre ilerleyen Gökhan Gazoğlu ile Mustafa Kaygusuz burada mahsur kaldı. Dışarda bekleyen arkadaşlarının haber alamaması üzerine itfaiyeye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine Sultangazi ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri mahsur kalan iki kişiyi kurtarmak için seferber oldu. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın sonucunda mahsur kalan kişiler kurtarıldı. İtfaiye ekipleri köpeği kurtarmak için çalışmalara başladı.

'OKSİJEN BİTİNCE BİZDE GERİ ÇIKTIK'

Su yolunda mahsur kalan Gökhan Gazoğlu, "Bizler orman bekliyoruz. Biz ormanlarda devamlı hayvan kurtardığımız için tam tesisatlı geldik. Girdiğimiz tünelde, köpeği gördük. Biz köpeğin üstüne doğru giderken bir yerde daralma gördük. Aşağıda defin yapılmış arası kapanmış. Oksijen bitinde bizde geri çıktık. 4.5 kilometre tünelin içinde gittik. İçerde 1.5 saat kaldık köpeği gördük bizde onun peşinden koşmaya başladık köpek başka bir yerden çıktı galiba. İtfaiye ekipleri biz mahsur kaldık diye geldiler bizi çıkarttılar. Bu tünel su havzası Osmanlı döneminden kalmış gittiği yere kadar gidiyor." dedi.

'İTFAİYE GELİP BİZİ KURTARDI'

Arkadaşıyla birlikte mahsur kalan Mustafa Kaygusuz ise, "İhbar aldık bir köpeğin içeri girdiğine dair. İçeri girdiğimizde bir tane canın ileriye doğru gittiğini gördük. Kanal baya uzundu yürüyebildiğimiz kadar yürüdük nefessiz kalınca geri dönmek zorunda kaldık. Geç gelince arkadaşlarımız bizi merak etti. İtfaiye ekipleri geldi bizi kurtardı." ifadelerini kullandı.

O ANLARI KAYDETTİLER

Öte yandan, su yoluna giren 2 kişi içeride cep telefonu kamerasına o anları saniye saniye görüntüledi. Yaklaşık 3.5 kilometre ilerleyen 2 kişinin 'nefessiz kaldık' dedikleri duyuluyor.


- İstanbul
Sultangazi'de köpek kurtarmak için tarihi su yoluna giren iki kişi içerde mahsur kaldı
Sultangazi'de köpek kurtarmak için tarihi su yoluna giren iki kişi içerde mahsur kaldı
Sultangazi'de köpek kurtarmak için tarihi su yoluna giren iki kişi içerde mahsur kaldı
Sultangazi'de köpek kurtarmak için tarihi su yoluna giren iki kişi içerde mahsur kaldı
Sultangazi'de köpek kurtarmak için tarihi su yoluna giren iki kişi içerde mahsur kaldı
Sultangazi'de köpek kurtarmak için tarihi su yoluna giren iki kişi içerde mahsur kaldı

Mustafa Kaygusuz, Arama Kurtarma, İtfaiye, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de köpek kurtarmak için tarihi su yoluna giren iki kişi içerde mahsur kaldı - Son Dakika


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