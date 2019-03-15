Suluova'da Sıfır Atık Projesi'de Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne destek vermek amacıyla Suluova Mihri Hatun Anaokulu öğrencileri, atık malzemelerden oyuncak yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne destek vermek amacıyla Suluova Mihri Hatun Anaokulu öğrencileri, atık malzemelerden oyuncak yapıyor.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, evlerde oluşan atık malzemelerin öğrencilerin ellerinde oyuncaklar haline getirilerek geri dönüşüme kazandırıldığını söyledi.



Davu, Sıfır Atık Projesi'nin özellikle anaokullarında uygulanmasının küçük yaşlardan itibaren toplumda farkındalık oluşturmak adına önemli olduğunu vurguladı.



Anaokulu öğrencilerinden Hüsnagül Küçük de evde kullanılmayan mukavva, plastik bardak, pipet, ağaç kaşık, bez ve ilaç kutularını biriktirerek okula getirdiğini, öğretmeninin yardımıyla çeşitli oyuncaklar yaptığını aktardı.

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