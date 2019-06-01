Süne zararlısı ile mücadele eden personelin çalışmaları havadan görüntülendi

Süne zararlısı ile mücadele eden personelin çalışmaları havadan görüntülendiKayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin:"Buğdaylarımızı süne zararlısından korumak için yapılacak çalışmalara önem vermemiz gerekir"KAYSERİ - Kayseri'de bu yıl ekili alanlarda baş gösteren süne zararlısı ile mücadele kapsamında İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde süne ile mücadelede çalışan personellerin izinleri iptal edildi. Hafta sonu ve ramazan bayramında da parazitoit ve nimf sürveyi yapılarak süne mücadelesi çalışmalarına devam edilecek.Kayseri'de bu yıl ekili alanlarda baş gösteren süne zararlısı ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Hububatın özelikle buğday ekiliş alanlarının en önemli zararlısı olan süne, özellikle yeni nesil süneler buğdayın danelerini emerek oburca beslenmekte ve çoğalmaya devam ediyor. Kayseri'de 1 milyon 700 bin dekar buğday ekili alanın süne tehdidi ile karşı karşıya kaldığı bu yılda, süne zararlısı ile mücadele için çalışmalarda devam ediyor.Süne mücadelesi kapsamında ziraat odası başkanları ve ilçe tarım müdürleri ile durum değerlendirmesi yapan Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Türkiye ve vatandaşlar için büyük bir öneme sahip olan buğdayları süne zararlısından korumak için yapılacak mücadele çalışmalarına hep birlikte gereken önemin verilmesi gerektiğini vurguladı.İlgili kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerininde katkı sağlayacağı mücadele çalışmalarının, tüm çiftçiler tarafından hassasiyetle gerçekleştirilmesinin hem kendi bütçeleri hem ülke ekonomisi açısından çok büyük önem arz ettiğini ifade eden Şahin, il ve ilçe müdürlüklerinde süne mücadelesinde çalışan personellerin izinlerinin iptal edildiğini, hafta sonu ve ramazan bayramı da dahil olmak üzere parazitoit ve nimf sürveyi yapılarak süne mücadelesi çalışmalarına devam edileceğini de sözlerine ekledi.