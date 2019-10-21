Sünnet çocuğunu deveye bindirip konvoy yaptılar

Isparta'da Türklük ve Yörüklük geleneklerini yaşatmak adına sünnet düğününde atlı cirit gösterileri ile atlı ve develi konvoy düzenleyen düğün sahipleri, davetlilere unutulmaz bir gün yaşattı. Düğüne gelen aileler ve çocukları, düğün evinin yanında oluşturulan arazide cirit gösterilerini izlerken dileyenler de Yörükler Derneğine ait deveye binerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Düzenledikleri sünnet düğünü töreniyle Uşak ve farklı illerden gelen çok sayıda atlı grubu ağırladıklarını kaydederek, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan düğün sahibi Hüseyin Çelik, "Isparta Kayı köyünde yaşıyorum. Düğünümüzde, eski gelenek ve göreneklerimizi yaşatmaya çalıştık. Cirit gösterilerimiz oldu, eski gelenek ve göreneklerimizdeki gibi konvoy ve yemeğimiz oldu. Sünnet çocuğumuzu deveyle gezdirdik. Bizi yalnız bırakmayan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

"TÜRKLÜK VE YÖRÜKLÜK GELENEKLERİYLE DEĞİŞİK BİR DÜĞÜN ORGANİZASYONU YAPMAYA ÇALIŞTIK"

Kentte farklı ve değişik bir düğün organizasyonu yapma isteğiyle yola çıktıklarını dile getiren sünnet çocuğunun dayısı Şükrü Aksu ise "Uşak'taki Dostlar Atlı Cirit Grubu'ndan Uğur Bey ve arkadaşları 10 tane atla birlikte Isparta'ya geldiler. Burada hem bizleri, hem de misafirlerimizi şereflendirdiler, bizleri çok mutlu ettiler. Değişik bir düğün organizasyonu yapmaya çalıştık. İnşallah, yapmışızdır ve insanları mutlu etmişizdir. Artık insanlar şehir hayatından bıkmış bir şekilde, çocuklar ve yaşlılar da burada değişik duygular tattılar. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. İnşallah, başka bir düğünümüzde de böyle organizasyonlar yaparız. Yörük dernekleri adına devesiyle buraya gelen Çetin Beye de desteklerinden dolayı, Türklük ve Yörüklük geleneklerini bizlere yaşattıkları için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"BİZ DE BU İŞ PARAYLA DEĞİL, GELENEK VE GÖRENEKLERİMİZ İLE KÜLTÜRÜMÜZÜ GELİŞTİRMEK AMACIYLA YAPILIYOR"

Türklük ve Yörüklük geleneklerini nesilden nesile aktarmak için Yörükler Derneği çatısı altında deve beslediklerini ve ücretsiz olarak düğünler ile farklı organizasyonlara gittiklerini ifade eden Çetin Bey ise "Böyle evlilik ve sünnet düğünleri, Yörük şölenlerine götürmek için devemizi bulunduruyoruz. Biz de bu iş parayla değil, gelenek ve göreneklerimiz ile kültürümüzü geliştirmek amacıyla Yörükler Derneği olarak bu devemizi besliyoruz. Talep edilirse her düğüne gidiyoruz" şeklinde konuştu.

"HERKESİN DÜĞÜNLERİNDE BÖYLE ETKİNLİKLER YAPMASINI İSTERİZ"

Isparta'da 'Pala Dayı' lakabıyla tanınan binicilerden Selahattin Çeliktaş, "Ben aslında mobilyacıyım ama atlarla çok ilgilendiğim için bütün festivallere ve organizasyonlara katılıyoruz. Bugün buraya aynı zamanda Uşak'tan ciritçiler geldiler ve değişik, çok güzel bir hava verdiler. Ata sporumuzu canlandırıyorlar, çok iyi bir şey. Biz, herkesin düğünlerinde böyle etkinlikler yapmasını isteriz. Hem, çoluk çocuklar atları tanıyorlar ve haşır neşir oluyorlar, hayvanseverlik duyguları hepsi var, iyi bir şey" ifadelerini kullandı.

(İHA)