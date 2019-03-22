Son Dakika Haberleri: Süper Kanlı Kurt Ay" İstanbul'da Böyle Görüntülendi

Süper Kanlı Kurt Ay" İstanbul'da Böyle Görüntülendi

30 dakika önce

2019 yılının son Süper Ay'ı olan 'Süper Kanlı Kurt Ay' olarak adlandırılan gökyüzü olayı dünyanın farklı yerlerinden görüntülendi.

Süper Kanlı Kurt Ay
2019 yılının son Süper Ay'ı olan 'Süper Kanlı Kurt Ay' olarak adlandırılan gökyüzü olayı dünyanın farklı yerlerinden görüntülendi.

Ayın dünya üzerindeki görüntüsünün normale oranla daha büyük olduğu Süper Ay, ABD, Almanya, Belçika Yunanistan ve Kazakistan'dan net bir şekilde izlenirken ortaya birbirinden muhteşem manzaralar çıkardı. İstanbul'da dün çekilen ay görüntüleri büyüleyiciydi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:59 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Kazakistan, İstanbul, süper ay, Güncel
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