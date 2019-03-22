Süper Kanlı Kurt Ay" İstanbul'da Böyle Görüntülendi
30 dakika önce
2019 yılının son Süper Ay'ı olan 'Süper Kanlı Kurt Ay' olarak adlandırılan gökyüzü olayı dünyanın farklı yerlerinden görüntülendi.
2019 yılının son Süper Ay'ı olan 'Süper Kanlı Kurt Ay' olarak adlandırılan gökyüzü olayı dünyanın farklı yerlerinden görüntülendi.
Ayın dünya üzerindeki görüntüsünün normale oranla daha büyük olduğu Süper Ay, ABD
, Almanya
, Belçika Yunanistan
ve Kazakistan
'dan net bir şekilde izlenirken ortaya birbirinden muhteşem manzaralar çıkardı. İstanbul
'da dün çekilen ay görüntüleri büyüleyiciydi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:59 Kaynak: DHA
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