Süper Lig 7-5 Premier League

Süper Lig’in ilk yarısı, dün oynanan maçlarla sona erdi. 11 takım, sezona başladığı teknik direktörle yoluna devam tam yedi kulüp teknik direktörünü değiştirdi. Üstelik bu takımlardan ikisi, ikiden fazla teknik direktörle çalıştı.
Bu iki kulüp, Kayserispor ve Ankaragücü. Maddi olarak zor günler geçiren ve bu zorlukların sahaya da yansıdığı Kayserispor, ilk devredeki 17 maça üç farklı teknik direktörle çıktı ve bu üç isim de takımdan ayrıldı. Sezona Hikmet Karaman ile başlayan Sarı-kırmızılılar, sonrasında iki maça Samet Aybaba önderliğinde çıktı. Aybaba’nın ayrılmasıyla göreve Bülent Uygun geldi. Uygun, dokuz maç görevde kaldıktan sonra takımdan ayrıldı. Son olarak, dün açıklandığı üzere, takımın başına Hırvat teknik adam Robert Prosinecki getirildi.
Ankaragücü ise sezona Ayhan Atik’le başladı. Üç maç takımın başında kalan Atik’ten sonra göreve Metin Diyadin geldi ve dört maç görevde kaldı. Diyadin’den sonra ise sezona Gençlerbirliği başında sezona başlayan Mustafa Kaplan, takımın başına getirildi.
Teknik direktör değiştiren diğer beş kulüp ve bu teknik direktörler şu şekilde:
Takım
Sezona başlayan teknik direktör
Şu anki teknik direktör
Göztepe
Tamer Tuna
İlhan Palut
Kasımpaşa
Kemal Özdeş
Tayfur Havutçu
Antalyaspor
Bülent Korkmaz
Stepjan Tomas
Denizlispor
Yücel İldiz
Mehmet Özdilek
Gençlerbirliği
Mustafa Kaplan
Hamza Hamzaoğlu
Premier League takımları da bu sene teknik direktör değişimi konusunda cömert davranıyor. Ada’da beş takım; Tottenham, Arsenal, Everton, West Ham ve Watford menajerlerini değiştirdi. Watford hariç diğer dört kulüp yalnızca bir kez teknik direktör değiştirirken, Watford ise an itibariyle dördüncü menajeriyle yola devam ediyor.
Watford sezona Javi Garcia ile başladı. Takımın kötü gitmesinin ardından göreve Quique Sanchez Flores getirildi. Flores de gidişatı değiştiremeyince Hayden Mullins, takımın başında iki maça çıktı. Son olarak ise Nigel Pearson göreve geldi. Pearson ise Watford ile çok iyi bir başlangıç yaptı. Ligde Pearson yönetiminde dört maça çıkan Watford, bu maçlarda iki galibiyet ve bir beraberlikle yedi puan aldı. Watford, önceki 16 maçta sekiz puan toplayabilmişti.
Menajerini değiştiren diğer dört Premier League takımı ve bu meanjerler şu şekilde:
Takım
Sezona başlayan teknik direktör
Şu anki teknik direktör
Tottenham
Mauricio Pochettino
Jose Mourinho
Arsenal
Unai Emery
Mikel Arteta
Everton
Marco Silva
Carlo Ancelotti
West Ham
Manuel Pellegrini
David Moyes