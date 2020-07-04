Süper Lig: Antalyaspor: 0 Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Antalyaspor: 0 Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 30. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu.

Süper Lig'in 30. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Crivelli'nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan İrfan Kahveci'nin sert şutunu kaleci güçlükle çıkardı.


55. dakikada Clich'yin sol kanattan getirdiği topu Demba Ba ile buluşturdu. Bu futbolcunun sert şutu üstten auta gitti.


60. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta penaltı noktası üzerine kestiği ortada Crivelli'nin kafası az farkla üstten dışarı çıktı.


71. dakikada ceza sahası içinde Veysel Sarı ile girdiği hava topu mücadelesinde meşin yuvarlağı önünde bulan Demba Ba, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1


90+2. dakikada Gökhan İnler'in pasıyla penaltı noktası üzerinde topu alan Crivelli müsait pozisyonda golü atamadı.


90+6. dakikada Crivelli sol kanattan ceza sahası içine girer girmez pasını Elia'ya verdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2


Stat: Antalya


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Serkan Çimen xx


Antalyaspor: Boffin x, Bünyamin Balcı x, Veysel Sarı x, Ersan Gülüm x (Celutska dk. 57), Kudriashov x, Ufuk Akyol x,Fredy x (Chico dk. 46), Amilton x, Podolski x (Gustavo Leschuk dk. 72), Sinan Gümüş x, Jahovic x


Yedekler: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Mukairu, Yekta Kurtuluş, Nazım Sangare, Ndinga


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Clichy xx, Epureanu xx, Skrtel xx, Çaicara xxx, Mehmet Topal xx, İrfan Can Kahveci xx (Elia dk. 90 x), Guldbrandsen xx (Robinho dk. 59 x), Berkay Özcan xx (Gökhan İnler dk. 80 ?), Crivelli xxx, Demba Ba xxx (Ponck dk.90 ?)


Yedekler: Volkan Babacan, Ahmet Said Kıvanç, Muhammet Arslantaş, Aziz Eraltay, Ponck, Uğur Uçar, Emre Kaplan


Teknik direktör: Okan Buruk


Goller: Demba Ba (dk. 71), Elia (dk. 90+6) (Medipol Başakşehir)


Sarı kart: Epureanu, Skrtel (Medipol Başakşehir), Jahovic (Antalyaspor) - ANTALYA

Antalyaspor, Başakşehir, Demba Ba, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 23:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Antalyaspor: 0 Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor
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ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Antalyaspor: 0 Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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