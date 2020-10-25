Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti - Son Dakika

Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti

25.10.2020 21:04
Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada sol kanattan Caner'in arka direğe açtığı ortaya Valencia kafa ile vurdu. Bu vuruşta top az farkla üstten dışarıya çıktı.

23. dakikada Lemos ve Sosa'nın yaşanan hava topu pozisyonundaki anlaşmazlığı sonucu topu kapan Afobe'nin ceza sahası içine girerek çektiği şut filelerle buluştu. 0-1

25. dakikada Valencia'nın pasını alan Gustavo'nun ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Uğurcan uzanarak topun sahibi oldu.

27. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruşta Caner'in uzak direğe ortasını Kaleci Uğurcan kontrol etmek istedi ancak Uğurcan, topu bir anda elinden düşürdü ve altı pas içinde Samatta'nın tamamlamak istediği pozisyonu Baker uzaklaştırdı.

45+1.dakikada Marlon Rodrigues'in ceza sahası çizgisi üzerinde kullandığı frikik atışında meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

51. dakikada Caner Erkin'in kullandığı korner atışında ön direkte topa yükselen Tisserand kafa vuruşunu yaptı. Önce direğe ardından da Serkan Asan'ın topuğuna çarpan meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

55. dakikada Tisserand'ın başlattığı pozisyonda Pelkas şık topuk pası ile yayda Cisse'yi gördü. Cisse ise ceza alanına bindiren Valencia ile topu buluşturdu. Bu futbolcunun sağ çaprazdan çektiği sert şut filelerle buluştu. 2-1

62. dakikada Valencia'nın pasında yay üzerinde topla buluşan Gustavo'nun şutunu kaleci Uğurcan kontrol etti.

64. dakikada Valencia'dan baskı ile topu kapan Nwakaeme, sol kanattan pasını Baker'e çıkardı. Bu futbolcunun yay üzerinden sert şutu az farkla dışarı çıktı.

65. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Samatta'nın kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı sert vuruşta kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

72. dakikada Caner Erkin'in kullandığı korner atışında ön direkte topu kafa ile Gökhan aşırttı. Arka direkte Cisse ise boş pozisyonda topu filelerle buluşturdu. 3-1

79. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mert Hakan'ın yerden sert şutunu kaleci Uğurcan kornere çeldi.

90. dakikada sol tarafta topla buluşan Marlon'un ceza sahası içine açtığı ortada Afobe'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı.

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Fenerbahçe: Altay x, Gökhan xx, Lemos x, Tisserand xx, Caner xx, Gustavo xx, Sosa x (Cisse dk. 46 xxx), Ozan x, Valencia xx (Novak dk. 71 x), Pelkas x (Mert Hakan dk. 71 xx), Samatta xx (Kemal Ademi dk. 88 ?)

Yedekler: Harun, Sadık, Nazım Sangare, Ömer Faruk, Tolga, Sinan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Trabzonspor: Uğurcan xx, Serkan Asan xx, Edgar Le xx, Vitor Hugo xx, Marlon Rodrigues x, Kamil Ahmet x (Djaniny dk. 73 x), Lewis Baker xx, Flavio x (Diabate dk. 83 ?), Abdülkadir Ömür xx, Nwakaeme xx, Adobe xx

Yedekler: Erce, Atakan, Joao Pereira, Hosseini, Ahmet Canbaz, Bilal Başacıkoğlu, Safa Kınalı, Stiven Plaza

Teknik Direktör: Edward Newton

Goller: Serkan Asan (dk. 51 k.k.), Valencia (dk. 55), Cisse (dk.72) (Fenerbahçe), Afobe (dk. 23) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Gustavo, Pelkas (Fenerbahçe), Serkan Asan (Trabzonspor)

(İHA)

Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Fenerbahçe, Serkan, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti - Son Dakika Spor

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