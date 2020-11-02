Süper Lig: FT Antalyaspor: 1Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

90+6. dakikada Sinan Gümüş , Fredy'e faulün ardından hakem düdüğüne rağmen topu rakip alana doğru vurdu ve sarı kartla cezalandırıldı. Sarı kartın ardından orta hakeme omuz attığı gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

83. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza alanına giren Perotti, Bünyamin Balcı tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

63. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ceza sahası için ortasında Cisse'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

55. dakikada sol kanattan kazanılan korneri kullanan Caner Erkin 'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Tisserand 'ın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

52. dakikada Orgill'in ceza sahasına gönderdiği topu Podolski , defans oyuncularının arasından gelişine düzgün bir vuruşla sol ayağıyla kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu. 1-1

49. dakikada Valencia 'nın sağ kanattan kale önüne yerden çıkardığı topu Ozan Tufan gelişine bir vuruşla ağlara gönderdi. 0-1

Süper Lig'in 7. haftasında FT Antalyaspor , Fenerbahçe 'ye 2-1 mağlup oldu.

Kerimcan Durmaz hem depremin acısını hem de koronavirüsü unutup parti yapınca tepki çekti