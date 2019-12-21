Süper Lig: Göztepe: 1 - Galatasaray: 1 (İlk Yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Göztepe: 1 - Galatasaray: 1 (İlk Yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Göztepe: 1 - Galatasaray: 1 (İlk Yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe, sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor.

Süper Lig: Göztepe: 1 - Galatasaray: 1 (İlk Yarı), System.String[]

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe, sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada ceza sahası dışından kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Selçuk İnan'ın vurduğu şut kalenin solundan az farkla auta çıktı.


9. dakikada Serdar Gürler'in kullandığı köşe vuruşunda Titi'nin kafa vuruşu sonrası topla buluşan Jerome, takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0


25. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası dışı sol çaprazından vurduğu şutta Kaleci Muslera topu iki hamlede kontrol etti.


27. dakikada kullanılan köşe vuruşunda karambolde kalan topa vuran Babel'in şutunda top Gassama'ya çarparak ağlarla buluştu. 1-1


32. dakikada kontra atağa çıkan Galatasaray'da Babel'in pasıyla topla buluşan Feghouli'nin şutu kalenin sağından az farkla auta çıktı.


36. dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde topa yükselen Castro'nun kafa vuruşu kalenin üstünden auta çıktı.


Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Serkan Tokat xx, Kemal Yılmaz xx, Asım Yusuf Öz xx


Göztepe: Beto xx, Gassama x, Titi xx, Wallace Reis xx, Leo Schwechlen xx, Castro xx, Soner Aydoğdu xx, Halil Akbunar xx, Napoleoni xx, Serdar Gürler xx, Jerome xxx


Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Sanneh, Murat Paluli, Yalçın Kayan, Borges, Batuhan Kırdaroğlu, Yasin Öztekin, Mossoro, Deniz Kadah, Eren Derdiyok


Teknik Sorumlu: Ersan Parlatan


Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Donk x, Marcao xx, Nagatomo xx, Selçuk İnan xx, Ömer Bayram xx, Belhanda xx, Feghouli xx, Babel xxx, Falcao x


Yedekler: Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Emin Bayram, Taylan Antalyalı


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Jerome (dk. 9) (Göztepe), Gassama (dk. 27 k.k.) (Galatasaray)


Sarı Kart: Gassama (Göztepe) - İZMİR

Fernando Muslera, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:53 Kaynak: İHA
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