Süper Lig: İM Kayserispor: 1 - Medipol Başakşehir: 4 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: İM Kayserispor: 1 - Medipol Başakşehir: 4 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: İM Kayserispor: 1 - Medipol Başakşehir: 4 (Maç sonucu)

6 saat önce

Süper Lig'in 16. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor evinde Medipol Başakşehir'e 4-1 mağlup oldu.

Süper Lig: İM Kayserispor: 1 - Medipol Başakşehir: 4 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 16. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor evinde Medipol Başakşehir'e 4-1 mağlup oldu.


Maçtan dakikalar (ikinci yarı)


48. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Edin Visca pasını ceza sahası içine gönderdi. Bu topa hareketlenen Demba Ba penaltı noktasının hemen yanından kaleye şutunu gönderdi ve topu ağlarla buluşturdu. 1-3


62. dakikada Ziya Alkurt'un sol çaprazdan sert şutunda kaleci Mert Günok topu kornere çeldi. Kullanılan köşe vuruşunda Medipol Başakşehir defansı topu uzaklaştırdı.


66. dakikada Yasir'den topu alan Ziya Alkurt'un ceza sahası dışından çektiği şutta top üstten auta gitti.


79. dakikada Furkan Polat'ın ortasında arka direkte Hasan Hüseyin topa gelişine vurdu. Top yan ağlarda kaldı.


90. dakikada Edin Visca, kaleci Lung ile karşı karşıya kaldı. Edin Visca'nın şutunda Lung topu kornere çeldi.


90+3. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Aleksic topa gelişine vurdu ve farkı 3'e çıkardı. 1-4


Stat: Kadir Has


Hakemler: Ali Şansalan x, İsmail Şencan x, Mehmet Kısal x


İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung xx, Mert Kula x, Lopes x, Yasir Subaşı x, Abdennour x, Djedje x, Emre Demir x (Furkan Polat dk. 74 x), Riensra x, Hasan Hüseyin xx (Aksel Aktaş dk. 90 ?), Ziya Alkurt xx (Ömer Uzun dk. 87 ?), Artem Kravets x


Yedekler: İsmail Çİpe, Hakan Arıkan, Emirhan Civelek, Ömer Uzun, Ercan Çifçi, Ümran Zambak, Osman Can Çötür


Teknik Direktör: Bülent Uygun


Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Caiçara x, Clichy, Ponck x, Epureanu x, Edin Visca x, Elia x (Aleksic dk. 86 ?), Mahmut Tekdemir x (Azubuke dk. 90+1 ?), İrfan Can Kahveci x, Demba Ba x (Mehmet Topal dk. 74 x), Crivelli xx


Yedekler: Volkan Babacan, Aziz Ertalay, da Silva, Kerim Frei, Berkay Özcan, Robson, Gökhan İnler


Teknik Direktör: Okan Buruk


Goller: Artem Kravets (dk. 38) (Kayserispor), Miguel Lopes (dk. 5 k.k.), Edin Visca (dk. 10), Demba Ba (dk. 48), Aleksic (dk. 90+3) (Medipol Başakşehir)


Sarı Kartlar: Aymen Abdennour, Djedje, Miguel Lopes (İM Kayserispor), Clichy, Crivelli (Medipol Başakşehir) - KAYSERİ

Kayserispor, Edin Visca, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 06:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Başakşehir deplasmanda farka koştu, farkı 4'e indirdi
Ahmet Nur Çebi tribünde Pedro Rebocho, Beşiktaş taraftarını çıldırttı! Beşiktaş'ın Kadıköy'deki galibiyet hasreti 20 maça çıktı

Son Dakika Haberleri
01:00 Real Madrid sahasında puan kaybetti - Son Dakika Spor
00:53 Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbi serisi sürdü - Son Dakika Spor
00:18 Juventus'ta Merih Demiral oynadı, kupayı Lazio kazandı! - Son Dakika Spor
00:08 Fenerbahçe Öznur Kablo 89-55 Bellona Kayseri Basketbol - Son Dakika Spor
00:08 Beşiktaş'tan derbi sonrası paylaşım: Bu düzen böyle sürmeyecek! - Son Dakika Spor
22:40 Beşiktaş hakem hatalarıyla ilgili basın toplantısı yapacak! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 01:05:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: İM Kayserispor: 1 - Medipol Başakşehir: 4 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]