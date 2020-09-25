Başakşehir galibiyeti unuttu - Son Dakika

Başakşehir galibiyeti unuttu

Süper Lig'in 3. hafta açılış mücadelesinde ligin yeni ekibi Karagümrük, son şampiyon Başakşehir'i Olimpiyat Stadı'nda ağırladı.

Başakşehir galibiyeti unuttu, System.String[]

Süper Lig'in 3. hafta açılış mücadelesinde ligin yeni ekibi Karagümrük, son şampiyon Başakşehir'i Olimpiyat Stadı'nda ağırladı. Karagümrük, karşılaşmayı Roco ve Sabo'nun golleriyle 2-0 kazandı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Maçtan dakikalar 8. dakikada savunmadan atılan uzun pasta Zukanovic'le girdiği hava topu mücadelesini kazanan Crivelli ceza sahası içinde çaprazdan düzeltip vurdu, kaleci Viviano gole izin vermedi.

12. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Demba Ba dönerek vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan auta çıktı.

18. dakikada Biglia'nın pasında hareketlenen Lichaj sağ kanattan ceza sahası içine gönderdi. Bu noktada müsait pozisyondaki Mevlüt, topu istediği gibi kontrol edemeyince mutlak bir şanstan yararlanamadı.

21. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca, son çizgiye inip ceza sahasına gönderdi. Kale önünde bulunan Crivelli net pozisyonda topu ıska geçti.

28. dakikada sol kanatta topla buluşan Sabo ceza sahasına çevirdi. Ramazan'ın üstünden atladığı top Ndao'da kaldı. Bu futbolcunun yerden şutunda top az farkla auta gitti.

47. dakikada soldan kazanılan korner atışında topun başına geçen Biglia ön direğe ortaladı. Bu noktadaki Mevlüt kafayla arkaya aşırtırken, Enzo Roco boş pozisyonda topu filelere gönderdi. 1-0

51. dakikada Guldbrandsen'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde yükselen Demba Ba kafayı vurdu ancak top direğin dibinden dışarı gitti.

61. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Edin Visca uzaktan çok sert vurdu ancak kaleci Viviano bu pozisyonda topa hakim oldu.

62. dakikada bu kez ceza sahasında Demba Ba topu aldı. Tecrübeli oyuncu dönerek rakibinden sıyrıldı ve uzaktan sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

65. dakikada sağ kanatta topla buluşan İrfan Can, rakiplerinden sıyrılıp ceza sahası önüne geldi ve şutunu attı. Zukanovic'in ayak koyduğu meşin yuvarlak kornere gitti.

82. dakikada orta sahada yaşanan müdahalede Erik Sabo'ya yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartını gören İrfan Can, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90. dakikada sağ kanattan hareketlenen Ndao, kendisine gönderilen topu bekletmeden Erik Sabo'ya verdi. Bu futbolcu bekletmeden yerden sert bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-0

90+3. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Mete Kaan şutunu attı. Viviano'dan dönen topu Guldbrandsen tamamladı ancak top direkten döndü.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Şansalan xx, İsmail Şencan xx, İbrahim Bozbey xx

Karagümrük: Viviano xxx, Lichaj xxx, Roco xx, Zukanovic xxx, Balkovec xxx, Lucas Biglia xxx, Ndao xx, Sabo xxx, Ramazan xxx (Koray dk. 89 ?), Darri x (Aatif dk. 80 xx), Mevlüt xx (Vato dk. 73 xx)

Yedekler: Aykut, Alparslan, Efe, Murat, Fatih, Aksel

Teknik Direktör: Şenol Can

M.Başakşehir: Mert x, Caiçara x, Ponck x (Berkay dk. 62 x), Epureanu xx, Hasan Ali x, İrfan Can x, Mahmut x (Mehmet Topal dk. 46 xx), Visca x (Aleksic dk. 72 x), Kerim Frei x (Guldbrandsen dk. 46 x), Crivelli x, Demba Ba x (Mete Kaan dk. 84 ?)

Yedekler: Volkan, Aleksic, Muhammed Emin, Cemali, Enes, Alican

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Enzo Roco (dk. 47), Sabo (dk. 90) (Karagümrük)

Kırmızı kart: İrfan Can (dk. 82) (M.Başakşehir)

Sarı kartlar: Biglia, Koray (Karagümrük), Kerim Frei (M. Başakşehir)

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Başakşehir galibiyeti unuttu
Başakşehir galibiyeti unuttu
Başakşehir galibiyeti unuttu
Başakşehir galibiyeti unuttu
Başakşehir galibiyeti unuttu
Başakşehir galibiyeti unuttu
Başakşehir galibiyeti unuttu
Başakşehir galibiyeti unuttu
Başakşehir galibiyeti unuttu
Başakşehir galibiyeti unuttu
Başakşehir galibiyeti unuttu
Başakşehir galibiyeti unuttu
Başakşehir galibiyeti unuttu
Başakşehir galibiyeti unuttu
Başakşehir galibiyeti unuttu
Başakşehir galibiyeti unuttu
Başakşehir galibiyeti unuttu
Başakşehir galibiyeti unuttu
Başakşehir galibiyeti unuttu
Başakşehir galibiyeti unuttu
Başakşehir galibiyeti unuttu

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Karagümrük, Olimpiyat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 20:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başakşehir galibiyeti unuttu - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

BDDK, bankada parası ve altını olanlara yüksek limitli kredi kartının yolunu açtı "Selefi dernekler silahlanıyor" soruşturmasında ifade veren Cübbeli Ahmet, Emniyet'te isim vermedi Başarılı bir aşının yaygın kullanımına kadar koronavirüse bağlı ölümler 2 milyona ulaşabilir Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı
Kızını öldürüp cansız bedenini derin dondurucuya koyan babaya 24 yıl hapis cezası verildi Kızını öldürüp cansız bedenini derin dondurucuya koyan babaya 24 yıl hapis cezası verildi         
00:45
Akıllara durgunluk veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi Akıllara durgunluk veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi         
21:55
Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi         
21:18
Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı         
16:24
Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi?         
16:12
Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi         
15:03
Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi         
14:02
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı         
12:44
Fenerbahçe'nin Samatta paylaşımındaki Fenerbahçe'nin Samatta paylaşımındaki "Admin adam" detayı taraftarın dikkatinden kaçmadı         
12:14
ABD'de yaşayan 5 eşli ve 24 çocuklu TV yıldızı Brady William'ın hayatı izlenme rekoru kırıyor ABD'de yaşayan 5 eşli ve 24 çocuklu TV yıldızı Brady William'ın hayatı izlenme rekoru kırıyor         
11:52
Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı         
11:35
Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi         
11:35
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Lazer yaptırmak isterken canından oluyordu! Talihsiz kadının vücudu yandı Lazer yaptırmak isterken canından oluyordu! Talihsiz kadının vücudu yandı         
10:46
Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu         
17:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2020 03:52:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başakşehir galibiyeti unuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei